Bosz verwacht dat Neres tijd nodig heeft om te wennen bij Ajax

"Hij komt van een ander continent en normaal gesproken heeft een speler dan tijd nodig bij een nieuwe club. Hoewel, Davinson Sanchez stond er afgelopen zomer vrij snel na zijn komst vanuit Colombia", zei Bosz donderdag op zijn wekelijkse persconferentie op De Toekomst.

Het zal sowieso nog even duren alvorens Neres zich meldt bij Ajax, dat zondag om 12.30 uur uit speelt tegen Roda JC. De vleugelspeler is momenteel met Brazilië Onder-20 actief op het Zuid-Amerikaans kampioenschap.

"Als ik het goed heb, is hij daar nog tot 11 februari bezig", vertelde Bosz. "Daarna komt hij meteen naar ons toe en omdat hij van een toernooi komt zal hij conditioneel waarschijnlijk goed zijn. Maar nogmaals, hij zal tijd nodig hebben."

"Neres zal er in ieder geval volgend seizoen klaar voor moeten zijn als Bertrand Traoré terug gaat naar Chelsea. Het is lekker dat we hem nu al in huis hebben en uiteraard is de bedoeling dat hij ook dit seizoen van waarde is."

El Ghazi

Bosz zei verder zeer tevreden te zijn over de afgelopen transferperiode. "Marc Overmars (directeur spelerszaken, red.) heeft zeer goed werk verricht. Ik had elke dag contact met hem en heb aangegeven dat de spoeling op de vleugel erg dun was, zeker na het vertrek van Anwar El Ghazi naar Lille."

"Dat is nu goed opgelost door de komst van Neres, al kan ik hem nog niet echt beoordelen. Anderen hebben dat gedaan. Uiteraard heb ik wel beelden gezien en de scoutingsrapporten bekeken, maar je leert iemand pas echt kennen als je ermee aan de slag gaat."

Naast El Ghazi vertrokken Riechedly Bazoer (VfL Wolfsburg), Nemanja Gudelj (Tianjin Teda), Mitchell Dijks (Norwich City) en Tim Krul (AZ) in de winterse transferperiode. Bosz zegt blij te zijn voor Krul dat hij een club heeft gevonden waar hij waarschijnlijk aan spelen toekomt.

"Ik heb Tim gefeliciteerd en hoop dat hij veel gaat spelen bij AZ. Dat verdient hij. Ik heb fijn met hem samengewerkt en hij heeft hard gewerkt. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk voor hem was dat hij niet speelde, omdat hij keeper is geweest in de Premier League en bij Oranje."

"Desondanks stelde Tim zich altijd heel positief op, ook naar de jongens bij Jong Ajax toe. Dat spreekt voor hem en ik wens hem dan ook het allerbeste."

Traoré

Bosz zal tegen Roda ook geen beroep kunnen doen op Bertrand Traoré, die woensdag met Burkina Faso werd uitgeschakeld in de halve finales van de Afrika Cup in Gabon. Hij werd de schlemiel omdat hij in de strafschoppenserie tegen Egypte miste. Zaterdag rest Burkina Faso de strijd om het brons.

"Ik had liever gehad dat Bertrand de finale had gehaald", vertelde Bosz. "Dan waren we hem namelijk net zo lang kwijt geweest. Het is de bedoeling dat hij na het weekend terug is."

De wedstrijd tussen Ajax en Roda JC begint zondag om 12.30 uur in het Parkstad Limburg Stadion en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

