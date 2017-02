Lampard (38) beëindigt loopbaan en wil trainer worden

Lampard vertrok in november bij New York City en was sindsdien clubloos. "Na 21 ongelooflijke jaren heb ik besloten dat dit het juiste moment is om mijn carrière te beëindigen", zegt Lampard, die bij de Engelse bond een trainersopleiding gaat volgen, op Instagram.

"Ik heb de laatste tijd een aantal interessante aanbiedingen ontvangen uit binnen- en buitenland, maar op mijn 38e heb ik het gevoel dat het tijd is om een nieuw hoofdstuk in mijn carrière te beginnen."

Lampard was vooral succesvol als speler van Chelsea, de club waar hij van 2001 tot en met 2013 speelde. Hij werd drie keer landskampioen met de 'Blues' en speelde met de club de Champions League-finales van 2008 en 2012.

In 2008 scoorde hij tegen Manchester United, maar werd er na strafschoppen verloren. Vier jaar later werd er met Lampard als aanvoerder ten koste van Bayern München wel gewonnen vanaf de penaltystip. Namens Engeland was hij actief op de EK 's van 2004 en 2012 en de WK's van 2006, 2010 en 2014.

"Ik ben extreem trots op alle prijzen die ik heb gewonnen, de meer dan honderd interlands die ik voor mijn land heb gespeeld en dat ik ruim driehonderd doelpunten heb gemaakt in mijn carrière."

Eeuwig dankbaar

In het uitgebreide bericht bedankt Lampard zijn familie, fans en iedereen met wie hij gewerkt heeft. Hij toont zich dankbaar voor de kans die West Ham United hem op jonge leeftijd bood en verteld genoten te hebben van zijn periodes bij Chelsea, Manchester City en New York City.

"Uiteraard behoort het grootste deel van mijn hart bij Chelsea. Daar heb ik mijn mooiste herinneringen liggen. Ik ben iedereen bij die club eeuwig dankbaar."