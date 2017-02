Roda JC-directeur Caanen vindt dat selectie normaal aantal spelers telt

"Mensen vergeten dat wij ook zes jongens hebben laten gaan", aldus Caanen, die daarbij onder meer doelt op Nestoras Mytidis en David Boysen, donderdag in het AD. "We hebben nu 25 spelers. Heel normaal."

Caanen denkt ook niet dat het spel zal lijden onder het grote aantal nieuwkomers en de vele verschillende nationaliteiten. Hij verwacht dat de nieuwe spelers elkaar snel zullen vinden.

"Ach, automatismen. Dat vind ik lulkoek. Eenmaal op het veld verstaan spelers elkaar. Ik ben er van overtuigd dat de resultaten komen. En dat daarmee de rust terugkomt in Kerkrade. Echt, we snakken naar rust."

Mühren

De winterse transfers zijn vooral te danken aan de Russische Zwitser Aleksei Korotaev, die de club voor een groot deel in handen heeft gekregen. Met Mohamed El Makrini en Gyliano van Velzen kwamen er twee Nederlanders, maar met onder andere de Griek Thanasis Papazoglou, de Bosniër Ognjen Gnjatic en de Bulgaar Simeon Raykov verwordt Roda JC steeds meer tot een vreemdelingenlegioen.

Toch ligt volgens Caanen de voorkeur van de Limburgse club bij Nederlandse spelers. "Daarom hebben we geïnformeerd naar Florian Jozefzoon van PSV, naar Robert Mühren van AZ, naar Luciano Slagveer van sc Heerenveen. Maar die jongens komen gewoon niet naar Roda, ook niet nu hier meer te besteden is. Dat is de realiteit."

"Vandaar de keuze voor de jongens die we nu gehaald hebben, ook een paar Nederlanders overigens. En dat is wel degelijk beleid. Dankzij onze scouting, dankzij ons netwerk weten we namelijk precies wie we in huis hebben gehaald."

De eerste wedstrijd van de nummer zeventien van de Eredivisie na de het sluiten van de transfermarkt is zondag. Ajax is dan om 12.30 uur de tegenstander in het Parkstad Limburg Stadion. Het duel staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie.

