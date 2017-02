Crouch (36) denkt na honderdste PL-goal dat hij tot veertigste door kan

"Ik voel me fit en ben nog altijd van waarde op dit niveau", zegt Crouch, die vorige maand zijn contract bij Stoke verlengde tot 2018, tegen Sky Sports. "Mijn nieuwe contract zegt dat de manager (Mark Hughes, red.) vertrouwen in me heeft."

De 42-voudig Engels international ziet Hughes, die bijna 39 was toen hij stopte bij Blackburn Rovers, zelfs als voorbeeld. "Hij liep tegen de veertig. Dat moet ik ook kunnen."

Met zijn 36 jaar en twee dagen is Crouch de oudste speler ooit die zijn honderdste Premier League-goal maakt. Hij had in de thuiswedstrijd tegen Everton (1-1) slechts zeven minuten nodig om als 26e speler de mijlpaal te bereiken en dat zorgde voor opluchting.

"Ik voelde behoorlijk wat druk. Gelukkig heb ik niet heel lang op 99 goals gestaan, maar het was wel heel lekker toen de honderdste een feit was. Ik mag trots zijn op mezelf, want het is een eer om op een lijst te staan tussen veel grote spelers."

Fantastisch

In 2002 maakte Crouch in dienst van Aston Villa zijn eerste Premier League-goal en zijn honderdste was een intikker op aangeven van Marko Arnautovic. Volgens Hughes was de spits tegen Everton niet alleen met zijn goal belangrijk voor Stoke.

"Peter speelde fantastisch", aldus Hughes. "Everton had moeite met zijn unieke dreiging en natuurlijk genoot ook ik toen hij scoorde. Ik ben blij dat ik er live getuige van mocht zijn. Alle credits aan Peter, hij heeft dit verdiend."

Overigens maakte Crouch de meeste van zijn honderd goals voor Stoke (37). Namens Liverpool was hij 22 keer trefzeker, voor Tottenham Hotspur en Southampton maakt hij er twaalf, Portsmouth elf en Aston Villa zes.

