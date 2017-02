Cillessen met FC Barcelona langs Atletico in halve finale Copa del Rey

Cillessen begon zoals gebruikelijk in bekerwedstrijden in de basis bij FC Barcelona. De oud-Ajacied verving eerste doelman Marc-André Ter Stegen onder de lat.

FC Barcelona kende een uitstekend begin in Vicente Calderon. Na zeven minuten tekende Luis Suarez voor de openingstreffer na een knappe actie die de oud-Ajacied begon op de middenlijn.

Na een half uur spelen, verdubbelde Lionel Messi op fraaie wijze de score. De Argentijn schoot de bal aan de rand van het strafschopgebied via de binnenkant van de paal in de verre hoek.

Griezmann

Atletico had in de eerste helft niet heel veel te vertellen, maar kwam na rust beter in het spel. Het resulteerde na 59 minuten in de aansluitingstreffer. Antoine Griezmann kreeg alle ruimte om van dichtbij binnen te koppen.

Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam Cillessen steeds meer onder druk te staan, maar de doelman hoefde de gelijkmaker niet te incasseren. Het bleef bij 1-2.

De return in Camp Nou wordt op dinsdag 7 februari afgewerkt.

Coppa Italia

In het Italiaanse bekertoernooi bereikte AS Roma de halve finales van het Italiaanse bekertoernooi. De ploeg van Kevin Strootman schakelde in eigen stadion Cesena uit: 2-1.

Het winnende doelpunt kwam op naam van clubicoon Francesco Totti, die ver in de extra tijd een strafschop benutte. Kevin Strootman speelde de hele wedstrijd.

In de halve finales wacht AS Roma een kraker tegen stadgenoot Lazio. In de andere halve eindstrijd speelt titelhouder Juventus tegen Napoli.

Zulte Waregem

In België wist Zulte Waregem zich te plaatsen voor de finale van het bekertoernooi. Het elftal van trainer Francky Dury won in de slotfase bij Eupen: 2-0. Zulte Waregem had de eerste halve finale ook met 1-0 gewonnen.

Het openingsdoelpunt kwam woensdag in de 77e minuut op naam van de Deen Brian Hamalainen. In de laatste minuut verdubbelde de Italiaan Luca Marrone de score.

Robert Mühren zat nog niet bij de selectie van Zulte Waregem. De Belgische club nam de aanvaller dinsdag, op de laatste dag van de transfermarkt, over van AZ.

In de finale treft Zulte Waregem op zaterdag 18 maart Oostende. De ploeg van Yves Vanderhaeghe klopte dinsdag RC Genk.