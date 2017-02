United lijdt duur puntenverlies, Crouch houdt Koemans Everton op gelijkspel

Manchester United had op Old Trafford het betere van het spel, maar de ploeg van manager José Mourinho wist maar niet tot scoren te komen tegen Hull City.

Onder anderen Juan Mata had een grote kans op de openingstreffer, maar het vizier stond niet op scherp bij de thuisploeg. Daley Blind begon in de basis bij United en speelde de hele wedstrijd. Wayne Rooney viel na rust in.

De doelpuntloze remise tegen Hull City is voor United al het derde gelijkspel op rij in de Premier League. De 'Mancunians' blijven steken op de zesde plek.

Eenvoudig

Stadgenoot City wist in tegenstelling tot United wel eenvoudig te winnen. De 'Citizens' zegevierden met 0-4 op bezoek bij middenmoter West Ham United en heeft als nummer vijf nu vier punten meer dan United.

De ploeg van manager Josep Guardiola zat al bij rust op rozen in het London Stadium. Kevin de Bruyne, David Silva en Gabriel Jesus zorgden voor een comfortabele 0-3 voorsprong.

Voor de 19-jarige Jesus was het zijn debuut als basisspeler in de Premier League. De Braziliaan kreeg in de voorhoede de voorkeur boven Sergio Agüero, die op de bank begon. De Argentijn mocht een kwartier voor tijd invallen.

Ook doelman Claudio Bravo werd gepasseerd door Guardiola. De 35-jarige Willy Caballero verving de Chileen, die sinds zijn komst van FC Barcelona afgelopen zomer nog geen onomstreden status wist af te dwingen.

Na 67 minuten kwam City op een nog ruimere voorsprong. Yaya Touré mocht aanleggen vanaf elf meter en faalde niet in de afronding: 0-4.

Koeman

Koeman wist met Everton niet te winnen van het Nederlands getinte Stoke City: 1-1. Alle aandacht in de wedstrijd ging uit naar Peter Crouch, die na zeven minuten voor zijn honderdste Premier League-treffer tekende.

De spits is de 26e speler die honderd competitiedoelpunten weet te maken op het hoogste niveau in Engeland. Crouch is met zijn 36 jaar tevens de oudste spits die de mijlpaal bereikt. Zijn eerste doelpunt in de Premier League dateert van 2002 namens Aston Villa tegen Newcastle United.

Stoke City, dat startte met Nederlanders Ibrahim Afellay, Bruno Martins Indi en Erik Pieters, wist de vroege voorsprong tegen Everton niet met succes te verdedigen. Een eigen doelpunt van Ryan Shawcross zorgde na 39 minuten voor de gelijkmaker: 1-1.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League