Burkina Faso niet naar finale Afrika Cup na gemiste strafschop Traoré

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna beide ploegen in de verlenging niet meer tot scoren kwamen. Ajacied Traoré, die de hele wedstrijd speelde, miste de beslissende strafschop. Essam El Hadary, de 44-jarige doelman van Egypte, keerde zijn inzet.

Vlak daarvoor faalde zijn ploeggenoot Kouakou Koffi al vanaf elf meter. Namens Egypte wist alleen Abdallah Saied zijn strafschop niet te verzilveren.

In de eerste 90 minuten had Burkina Faso nog het betere van het spel, maar het was Egypte dat na 67 minuten op voorsprong kwam in Libreville. Mohamed Salah tekende op fraaie wijze voor de openingstreffer.

Het duurde niet lang voordat Burkina Faso, dat in de kwartfinale te sterk was voor Tunesië, terugkwam in de wedstrijd. Iets meer dan vijf minuten na de 1-0 trok Aristide Bancé de stand gelijk: 1-1.

Finale

Egypte neemt het zondag in de finale op tegen Ghana of Kameroen. Dat duel wordt donderdagavond afgewerkt. Burkina Faso speelt zaterdag tegen één van die twee landen een wedstrijd om de derde plek.

Dat betekent dat Ajax sowieso pas volgende week over Traoré kan beschikken. Feyenoorder Karim El Ahmadi werd op 29 januari met Marokko door Egypte uitgeschakeld in de kwartfinales.