Lamprou vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Willem II

Willem II had Lamprou graag langer aan zich gebonden. "We hebben er naar onze mogelijkheden alles aan gedaan om Kostas voor de club te behouden", zegt technisch manager Joris Mathijsen op de website van Willem II. "Het is erg jammer dat dat niet gelukt is, want hij is een goede keeper en ligt erg goed in de groep."

Lamprou (25) werd in 2014 door Willem II overgenomen van Feyenoord. Hij keepte 87 Eredivisieduels voor de club.

"Het zou mooi zijn voor hem als hij honderd duels voor onze club gaat bereiken", zegt Mathijsen. "Daarnaast twijfel ik er niet aan dat hij de komende maanden nog alles voor Willem II gaat geven om het seizoen mooi af te sluiten."

In de eerste twintig comeptitieduels van dit seizoen hoefde Willem II slechts 23 tegentreffers te incasseren. Alleen Feyenoord, PSV (beiden twaalf) en Ajax (veertien) kregen minder tegendoelpunten.

Zaterdag om 19.45 uur staat er voor Willem II een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo op het programma.

