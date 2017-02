Roda JC strikt voormalig topspits Anelka als consultant

De 37-jarige Anelka is onderdeel van het project van Aleksei Korotaev, de nieuwe mede-eigenaar van Roda JC. Beiden worden vrijdagmiddag gepresenteerd in Kerkrade.

De Fransman gaat zich in Zuid-Limburg vooral richten op de jeugdopleiding. Ook wordt hij adviseur op de Franse spelersmarkt.

Op advies van Anelka huurde Roda JC dinsdag de Fransman Lyes Houri van SC Bastia. De buitenspeler krijgt de kans om zich te bewijzen bij Jong Roda.

De Limburgers waren dankzij een kapitaalinjectie van Korotaev zeer actief op de winterse transfermarkt. De club haalde liefst negen nieuwe spelers.

Kaliber

Technisch directeur Ton Caanen van Roda JC: "In Dubai heb ik Nicolas leren kennen en gesprekken met hem gevoerd over voetbal. Ik had meteen het idee dat ik niet alleen te maken had met een ex-topvoetballer, maar ook met iemand die een zeer interessante gedachte heeft over het voetbal in het algemeen."

"We zijn natuurlijk trots dat we iemand van zijn kaliber aan onze organisatie kunnen toevoegen", zegt Caanen op de website van Roda. "We gaan nu samen met Aleksei Korotaev bekijken hoe we precieze invulling gaan geven aan zijn rol."

Anelka speelde 69 interlands voor Frankrijk en won met zijn land in 2000 het EK in Nederland en België. In clubverband was hij actief bij onder meer Arsenal, Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain en Manchester City.

Roda staat na twintig duels voorlaatste in de Eredivisie. Zondag om 12.30 uur speelt de club thuis tegen Ajax.

