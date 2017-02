Krul heeft Oranje in achterhoofd bij overstap naar AZ

"Oranje is voor mij altijd een doel", zegt Krul tegen FOX Sports. "Ik kijk er altijd naar uit om voor het Nederlands elftal te spelen, dat is het hoogst haalbare. Ik heb daar al mooie dingen bereikt."

Krul speelde de laatste van zijn acht interlands in oktober 2015 tegen Kazachstan. De keeper liep in die wedstrijd een zware knieblessure op, die hem een jaar aan de kant hield.

In de eerste seizoenshelft werd Krul door Newcastle United uitgeleend aan Ajax, waar hij geen minuut in actie kwam. De revalidatie van zijn blessure duurde langer dan verwacht en André Onana greep daardoor zijn kans als eerste doelman.

"Ajax is een deceptie geworden", stelt Krul. "Maar je moet eerlijk zijn. Onana heeft het goed gedaan en is een talentvolle keeper. Als Ajax dan elke keer wint, is het moeilijk voor een trainer om te wisselen, dat snap ik ook."

"Ik heb hard getraind om weer fit te worden. Ik was er klaar voor, dan is het jammer als de trainer ervoor kiest om met hetzelfde elftal te blijven spelen. Dat was moeilijk voor me", aldus de 28-jarige keeper.

Watford

Het scheelde weing of Krul had niet voor Alkmaar gekozen, maar voor Londen. De doelman was dinsdag in onderhandeling met Watford.

"Ik was in Engeland in gesprek met Watford. Toen kreeg ik een belletje van John van den Brom, de trainer van AZ. Dat zette me toch aan het denken", vertelt Krul, die door AZ voor een half jaar gehuurd wordt van Newcastle United.

"AZ was meteen heel serieus. Van den Brom zei: 'Je krijgt hier de kans om de oude Tim Krul weer te laten zien'. Het is wel de insteek dat ik hier ga spelen."

De oud-jeugdspeler van ADO Den Haag heeft zin in zijn periode in Alkmaar. "Ik vind AZ een fantastische club. Ze draaien na de winter nog op alle fronten mee: in de competitie, de beker en in Europa. Ik kijk er echt naar uit om hier te gaan spelen."

Krul voelt zich klaar om komend weekend al te debuteren bij AZ. "Zaterdag is meteen de wedstrijd tegen PSV, daar moet ik het laten zien." Het duel tussen AZ en PSV begint zaterdag om 19.45 uur.

