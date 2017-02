KNVB meldt nieuw record van 151 wintertransfers

Het vorige record stamt uit 2009, toen er 142 mutaties te melden waren. Vorig jaar registreerde de KNVB in januari slechts 96 transfers. De vier jaar daarvoor lag het aantal transfers altijd tussen de honderd en 112.

Dit jaar verkasten liefst 59 spelers op de laatste dag van de transfermarkt naar een nieuwe club.

De Nederlandse clubs zagen 58 spelers naar het buitenland vertrekken, terwijl er zestig spelers vanuit het buitenland naar Nederland kwamen. 33 spelers wisselden binnen Nederland van club. Van de 151 transfers ging het 53 keer om een verhuur.

Wout Brama was in de winterse transferperiode de eerste speler die van club wisselde. Op 3 januari om 16.50 uur werd zijn overstap van PEC Zwolle naar FC Utrecht bij de KNVB gemeld.

De laatste transfer werd exact één minuut voor het sluiten van de markt afgerond. Jari Oosterwijk verruilde dinsdag om 23.59 uur FC Twente op huurbasis voor NAC Breda.

Roda JC

Roda JC was de afgelopen maand het meest actief op de transfermarkt. De Limburgse club trok in januari liefst negen nieuwe spelers aan. Vier spelers vertrokken uit Kerkrade. Go Ahead Eagles nam afscheid van zeven spelers en haalde vier nieuwelingen.

Ajax was de club die het meeste geld uitgaf én het meest verdiende. De Amsterdammers kochten David Neres voor 12 miljoen euro van Sao Paulo. Mogelijk loopt de transfersom via bonussen nog op naar 15 miljoen euro.

Nooit betaalde een Nederlandse club zoveel geld voor een speler uit het buitenland. Met 16,25 miljoen blijft Miralem Sulejmani met zijn overgang van sc Heerenveen naar Ajax in 2008 de duurste aankoop ooit van een Nederlandse club.

Riechedly Bazoer leverde Ajax juist 12 miljoen euro op. De middenvelder vertrok naar VfL Wolfsburg. De transfer van Anwar El Ghazi naar Lille OSC bracht Ajax zo'n 7 miljoen euro op. De Chinese club Tianjin Teda betaalde 5,5 miljoen euro voor Nemanja Gudelj.

Narsingh

De enige andere transfer waarmee meer dan een miljoen euro gemoeid was, is die van Luciano Narsingh van PSV naar Swansea City. De degradatiekandidaat uit de Premier League betaalde 4,6 miljoen euro voor de international. Atalanta Bergamo legde 1 miljoen euro neer om Hans Hateboer over te nemen van FC Groningen.

In de meeste Europese landen is de transfermarkt gesloten. In landen als Rusland en China is het nog wel toegestaan om spelers aan te trekken.