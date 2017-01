Lazio naar laatste vier Coppa Italia, bekeruitschakeling Memphis en Lyon

Lazio kwam in de twintigste minuut op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Felipe Anderson. Elf minuten na rust kreeg Inter een volgende tik te verwerken toen Miranda rood kreeg en Lucas Biglia de toegekende strafschop benutte (0-2).

Spannend werd het nog wel omdat ook Lazio-speler Stefan Daniel Radu voortijdig werd weggestuurd en Marcelo Brozovic zes minuten voor tijd voor de 1-2 zorgde.

Lazio hield stand, waardoor de ploeg van trainer Simone Inzaghi in de halve finales op de winnaar van het duel tussen AS Roma en Serie B-club Cesena stuit. Die twee treffen elkaar woensdag. De andere halve eindstrijd gaat tussen Juventus en Napoli.

De Vrij en Hoedt stonden negentig minuten binnen de lijnen in Stadio Giuseppe Meazza. Ricardo Kishna, die dinsdagavond op huurbasis vertrok naar het Franse Lille, behoorde niet tot de wedstrijdselectie van Lazio.

Memphis

Memphis werd met Olympique Lyon uitgeschakeld in de Coupe de France. De ploeg van coach Bruno Génésio ging na verlenging onderuit tegen Olympique Marseille: 2-1.

Lyon kwam in de 24e minuut op een 1-0 achterstand door een treffer van Rod Fanni. Corentin Tolisso bracht de bezoekers in de 64e minuut weer op gelijke hoogte, maar de goal van Matheus Doria in de 109e minuut kwam Lyon niet meer te boven.

Memphis, die onlangs overkwam van Manchester United, mocht na een uur spelen als invaller het veld betreden. Hij liet in de slotfase van de verlenging nog een grote kans onbenut.

Bij Marseille bleef Karim Rekik het hele duel op de bank zitten en maakte Dimitri Payet zijn debuut. De Fransman werd eerder deze week overgenomen van West Ham United, waarvoor hij niet meer uit wilde komen.

KRC Genk

Albert Stuivenberg liep met KRC Genk de finale van de beker van België mis. De Nederlandse trainer zag zijn ploeg de tweede halve finale tegen KV Oostende met 0-1 verliezen. De eerste wedstrijd in Oostende was in 1-1 geëindigd.

Knowledge Musona, net terug van de Afrika Cup, was de matchwinner voor Oostende in de Luminus Arena. De Zimbabwaanse aanvaller liep goed door op een assist van Franck Berrier en schoot de enige treffer binnen.

José Naranjo kon in de tweede helft vanaf elf meter de gelijkmaker op het scorebord zetten, maar zijn inzet was te zwak. Genk kwam daarna niet meer door de defensie van de bezoekers.

Oostende neemt het in de eindstrijd op tegen de winnaar van het duel tussen Zulte Waregem en AS Eupen. Zulte verdedigt woensdag in Eupen een voorsprong van 1-0.