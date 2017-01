Ajax versterkt zich definitief met David Neres

Neres tekent een contract dat hem tot de zomer van 2021 bindt aan de huidige nummer twee van de Eredivisie.

Ajax betaalt een transfersom van 12 miljoen euro, die op basis van variabelen kan oplopen tot maximaal 15 miljoen euro.

Daarmee is Neres na Miralem Sulejmani, die medio 2008 voor 16,25 miljoen euro werd overgenomen van sc Heerenveen, de op één na duurste aankoop ooit van de Amsterdamse club.

Trainer Peter Bosz kan pas halverwege februari over Neres beschikken. De buitenspeler neemt tot die tijd met Brazilië Onder-20 deel aan het Zuid-Amerikaans kampioenschap in Ecuador.

Neres is bij Ajax de opvolger van Anwar El Ghazi, die eerder op de dag voor ruim acht miljoen euro naar het Franse Lille verkaste.

Overmars

Directeur spelersbeleid Marc Overmars is in zijn nopjes met de komst van Neres. "Neres is een speler die we al een tijdje willen hebben. Hij is één van de grootste talenten van Zuid-Amerika, het is mooi dat hij voor Ajax heeft gekozen", aldus de Gelderlander.

"Hij is een rechtsbuiten die ook op de linkerflank kan spelen, dat is wat we nodig hebben. Hij is nog maar 19 jaar en hij zal hier moeten wennen, maar ik ga ervan uit dat we dit seizoen al plezier aan hem gaan beleven."

"Het is bekend dat we niet ruim in de buitenspelers zitten en we hebben nog veel belangrijke wedstrijden voor de boeg. Daarom ben ik blij dat hij binnenkort al hier in Amsterdam is en niet pas in de zomer.''