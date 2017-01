Ajax-doelman Krul op weg naar AZ, Dijks op huurbasis naar Norwich

Krul (28) leek te kiezen voor een overstap naar Watford, maar vertrekt volgens De Telegraaf op het laatste moment toch naar de Eredivisionist uit Alkmaar.

Bij AZ zou de achtvoudig Oranje-international een grotere kans op speeltijd hebben. Alleen een medische keuring staat de transfer nog in de weg. Meer details over de overgang zijn nog niet bekend.

Krul, die bij Newcastle United nog een contract heeft tot medio 2018, werd bij Ajax in de periode dat hij herstelde van een blessure voorbijgestreefd door concurrent André Onana.

De international van Kameroen is inmiddels onomstreden onder trainer Peter Bosz. Krul moest in de voorbije weken ook tweede doelman Diederik Boer nog voor zich dulden in de Arena.

Door zijn stap naar AZ kan Krul op 28-jarige leeftijd alsnog zijn eerste minuten in de Eredivisie gaan maken. De voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag, die dit seizoen wel tot zes optredens kwam namens Jong Ajax in de Jupiler League, stapte in 2006 over naar Newcastle United.

Krul wordt de tweede winterse versterking voor AZ. De club van coach John van den Brom legde maandag verdediger Jonas Svensson van Rosenborg BK vast.

Dijks

De transfer van Dijks komt niet als een verrassing. Zondag lekte al uit dat hij op huurbasis van Ajax naar Norwich City zou gaan en dinsdagavond is de transfer bevestigd door beide clubs. De 23-jarige linksback hoopt op veel speeltijd in het Championship, nadat hij onder trainer Peter Bosz zijn basisplaats verloor bij Ajax.

"Ik ben hongerig om te spelen en wil Norwich helpen aan promotie naar de Premier League", zegt Dijks op de website van Norwich. In principe keert Dijks komende zomer terug bij Ajax, maar de Engelsen hebben wel een optie tot koop bedongen.

Dijks genoot zijn opleiding bij Ajax en werd verhuurd aan sc Heerenveen en Willem II. Trainer Frank de Boer haalde hem in de zomer van 2015 terug naar Amsterdam. De voormalig jeugdinternational kwam vorig seizoen tot 29 Eredivisiewedstrijden en deze jaargang speelde hij er twaalf.

Met Norwich kiest Dijks voor de nummer acht van het Championship. Vorig seizoen speelden de 'Canaries' nog in de Premier League.

Eerder op dinsdag bevestigde Ajax dat Anwar El Ghazi naar Lille OSC vertrekt. De 21-jarige vleugelspeler heeft tot medio 2021 getekend bij de Franse club.