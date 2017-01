Hull City-middenvelder Mason blij dat hij nog leeft na schedelbreuk

De 25-jarige Engelsman werd op 22 januari per brancard van het veld gedragen nadat hij hard in botsing kwam met Chelsea-verdediger Gary Cahill. Sindsdien verbleef hij in het ziekenhuis, maar maandag mocht hij naar huis.

"Het was een emotionele achtbaan en ik ben blij dat ik nog leef", zegt Mason dinsdag in een verklaring. "Gelukkig kan ik zeggen dat ik nu thuis ben om rust te pakken en te herstellen."

De middenvelder, die één keer uitkwam voor het Engelse elftal, weet nog niet wanneer hij zijn rentree kan maken. "Ik bekijk het vanaf nu dag voor dag en concentreer me volledig op mijn revalidatie."

"Ik wil iedereen bedanken voor de overweldigende steun die ik en mijn hele familie hebben ontvangen. Ieder berichtje gaf me kracht. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoeveel het me doet."

Zuurstofmasker

Na zijn botsing met Cahill werd Mason, die Tottenham Hotspur in de zomer van 2016 verruilde voor Hull, minutenlang behandeld op het veld. Bij zijn aftocht per brancard kreeg hij een zuurstofmasker op.

Hull City kent tot dusver een moeizaam seizoen. De club van Mason staat in de Premier League voorlaatste met zestien punten.

