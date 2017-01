Basel-aanvaller Boëtius maakt seizoen af bij KRC Genk

Genk heeft ook een optie tot koop bedongen op de oud-Feyenoorder, zo meldt de club dinsdagavond op de website.

Het contract van Boëtius bij Basel loopt nog tot medio 2019, maar hij stond bij de Zwitserse club al enige tijd op een zijspoor. Dit seizoen speelde de 22-jarige aanvaller slechts twee competitiewedstrijden en vorig seizoen twaalf. Hij scoorde daarin drie keer.

Anderhalf jaar geleden betaalde Basel aan Feyenoord ongeveer 2,5 miljoen euro voor Boëtius. Hij wilde destijds niet bijtekenen in Rotterdam.

Stuivenberg

Bij Genk wordt Boëtius herenigd met trainer Albert Stuivenberg, die bondscoach was van Jong Oranje. De Nederlandse trainer werkte ook met Boëtius in zijn periode als bondscoach van Oranje onder-17.

Woensdag traint Boëtius voor het eerst mee met Genk, dat dinsdagavond in de halve finale van de Belgische beker speelt tegen Oostende. De wedstrijd in de Luminus Arena begint om 20.45 uur. In de competitie staat Genk op een teleurstellende achtste plaats.

Boëtius wordt de derde Nederlandse speler in de selectie van de landskampioen van 2011. Marco Bizot speelt al sinds 2014 voor de club, maar de doelman is momenteel geblesseerd. De 21-jarige Sandy Walsh debuteerde in 2012 al in de hoofdmacht en speelde dit seizoen tot dusver tien competitiewedstrijden.

Ook oud-Feyenoord Thomas Buffel (35) staat onder contract bij Genk.

