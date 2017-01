Hateboer verruilt FC Groningen voor Atalanta, Cabral naar Sparta

Hateboer heeft dinsdag een meerjarig contract getekend bij Atalanta, dat zesde staat in de Serie A. Met de transfer voorkomen de Groningers dat de 23-jarige Hateboer transfervrij vertrekt. Het contract van de rechtsback liep komende zomer af en hij wilde niet verlengen.

FC Groningen meldde eerder op de dag al dat Hateboer naar Italië was vertrokken om zich te oriënteren. Hij wordt de vierde Nederlander ooit bij Atalanta. Jan Peters, Urby Emanuelson en Marten de Roon gingen hem voor.

De in Beerta geboren Hateboer debuteerde in januari 2014 in de hoofdmacht van FC Groningen, nadat hij de jeugdopleiding van de club had doorlopen. In drie jaar tijd speelde hij 111 officiële wedstrijden en daarin scoorde hij vijf keer. Tijdens de KNVB-bekerfinale tegen PEC Zwolle in 2015 (2-0 winst) viel Hateboer halverwege in.

Hoesen

Hoesen wordt door FC Groningen definitief voor een jaar verhuurd aan het Amerikaanse San Jose Earthquakes. De Amerikaanse club heeft ook een optie tot koop bedongen op de spits, die geen basisplaats meer had in het Noordlease Stadion.

De 26-jarige Hoesen speelde eerder voor Fortuna Sittard, Fulham, HJK Helsinki, Ajax en PAO Saloniki. Zijn contract bij FC Groningen loopt nog tot medio 2018.

Er was de afgelopen dagen ook interesse voor Mimoun Mahi, die dit seizoen al acht keer scoorde voor FC Groningen. De Eredivisieclub wil de 22-jarige aanvaller echter niet laten gaan, ondanks dat een Championship-club het bod steeds verhoogde.

"Vannacht kwam een derde bieding van de betreffende Engelse club bij ons binnen", vertelt algemeen directeur Hans Nijland dinsdagmiddag. "Er was ons veel aan gelegen Mahi bij FC Groningen te houden. Dat was echter nog spannend, want een ieder kan begrijpen dat er ergens een financiële grens ligt die wij niet meer kunnen negeren. We zijn blij dat het ons is gelukt Mahi in Groningen te houden."

Cabral

Cabral keert na een afwezigheid van een half jaar terug in de Eredivisie. De 26-jarige aanvaller vervolgt zijn carrière bij Sparta, dat hem tot het einde van het seizoen huurt van SC Bastia.

Cabral verruilde afgelopen zomer FC Twente voor de Ligue 1, maar kon bij de nummer zeventien van Frankrijk nauwelijks op speeltijd rekenen. Hij speelde slechts 62 minuten in zes duels.

Sparta-trainer Alex Pastoor is in zijn nopjes met de tijdelijke komst van Cabral. "Met Jerson voegen we aanvallende ervaring en rendement toe aan onze selectie. Met ruim honderd wedstrijden in de Eredivisie weet hij wat er van hem verwacht wordt", aldus Pastoor.

De Rotterdammers begonnen goed aan de competitie maar zijn inmiddels teruggezakt naar de dertiende plaats en hebben nog maar één punt meer dan nummer zestien PEC Zwolle.

Cabral begon zijn loopbaan bij Feyenoord. In 2010 maakte hij zijn debuut voor de huidige koploper uit de Eredivisie. Twee jaar later stapte de geboren Rotterdammer over naar FC Twente, dat hem achtereenvolgens verhuurde aan ADO Den Haag en Willem II en zijn contract zes maanden geleden niet verlengde.

Muyters

Tom Muyters laat de Eredivisie achter zich en gaat het avontuur aan bij de Turkse tweedeklasser Samsunspor. De 32-jarige Belgische keeper was bij Excelsior zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Feyenoord-huurling Warner Hahn, waarna hij toestemming kreeg van de clubleiding om zijn tot het einde van dit seizoen lopende contract te laten ontbinden.

Muyters verdedigde in anderhalf jaar tijd 42 keer het doel van de Rotterdammers. Hij speelde eerder bij Sint-Truiden, Zulte Waregem en FC Eindhoven.