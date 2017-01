Kishna verruilt Lazio op huurbasis voor Lille

Voetbal

Voetbal Juventus onderuit tegen Fiorentina, Strootman belangrijk voor AS Roma Juventus heeft zondag uit bij Fiorentina de vierde nederlaag van het seizoen geleden. De koploper van de Serie A ging in Florence met 2-1 onderuit. Kevin Strootman boekte met AS Roma een nipte zege op bezoek bij Udinese (0-1). De middenvelder gaf de assist op het winnende doelpunt van Radja Nainggolan.