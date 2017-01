Mühren verruilt AZ voor Zulte Waregem, Heerenveen huurt Belg Faes

De 27-jarige Mühren tekent voor vierenhalf jaar bij Zulte Waregem, meldt AZ dinsdag.

De Volendammer gold bij AZ vooral als pinchhitter. De Alkmaarders hebben ook de spitsen Wout Weghorst en Fred Friday in de selectie.

Mühren kwam in de zomer van 2014 voor zo'n 350.000 euro over van FC Volendam. Hij maakte in 47 Eredivisieduels elf goals voor AZ, waar hij nog een contract had tot medio 2017.

"Ik vertrek met een prima gevoel bij AZ, no hard feelings", zegt Mühren tegen FOX Sports. "Ik heb deze transfer het afgelopen halfjaar zelf afgedwongen en ben daar ontzettend blij mee."

"Ondanks dat ik niet altijd honderd procent vertrouwen voelde, heb ik een fantastische tijd in Alkmaar gehad. Het afscheid viel mij dan ook zwaar. Op het trainingsveld kreeg ik applaus van de spelers en staf, dat zegt denk ik wel genoeg."

Sc Heerenveen

Sc Heerenveen versterkte zich dinsdagmiddag met Wout Faes. De 18-jarige verdediger wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Anderlecht.

Technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen: ''Het is mooi dat we Wout voor de rest van het seizoen kunnen toevoegen aan onze selectie. We zochten naar defensieve versterking en zijn daarbij bij hem uitgekomen."

"Wout geldt als één van de grootste talenten van België en is een centrale verdediger die zowel aan de linker- als rechterkant in de verdediging kan spelen'', aldus Hamstra over de jeugdinternational.

VVV-Venlo

Zelalem wordt door VVV-Venlo tot het einde van dit seizoen gehuurd van Arsenal. Hij maakte al op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht van de Engelse topclub.

Dit seizoen mocht Zelalem in twee League Cup-duels enkele minuten meedoen voor Arsenal. In 2014 speelde de 20-jarige Amerikaanse middenvelder een helft mee in het Champions League-duel met Galatasaray.

Vorig seizoen werd hij door de 'Gunners' uitgeleend aan het Schotse Rangers FC.

"Wij zijn altijd op zoek geweest naar buitenkansjes en nu deed zich deze unieke kans voor'', zei manager Stan Valckx van VVV dinsdag. Zelalem kan vrijdag al voor de Limburgers debuteren tegen De Graafschap.

Koch

Menno Koch keert terug bij PSV. De 22-jarige verdediger werd het afgelopen half jaar door de Eindhovenaren uitgeleend aan FC Utrecht, maar speelde slechts vier competitieduels voor de Domstedelingen.

"Dat was natuurlijk niet de verwachting, maar in het voetbal kun je niet alles regisseren", zegt technisch manager Marcel Brands van PSV.

Koch heeft nog een contract tot medio 2018 in het Philips Stadion.