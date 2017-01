Twente haalt Bunjaki van Eintracht Frankfurt, Bayern-talent naar Ajax

De 19-jarige Bunjaki tekent bij FC Twente een contract voor een half seizoen met een optie op nog twee jaar. De aanvaller speelde nog niet in het eerste elftal van Eintracht Frankfurt.

Bunjaki werd geboren in Duitsland, maar heeft ook de Kosovaarse nationaliteit. De voormalig Duits jeugdinternational speelde met Twente-speler Bersant Celina enkele oefenduels voor Kosovo.

"Deze stap voelt erg goed. FC Twente is een mooie en grote club. Jonge talentvolle spelers krijgen hier de kans om door te groeien", zegt Bunjaki dinsdag op de site van Twente.

"Spelers als Ola John, Eljero Elia en Luuk de Jong zijn hier groot geworden. Ik ken de historie van FC Twente een beetje en weet dat de supporters hier echt van hun club houden. Luc Castaignos (voormalig ploeggenoot bij Eintracht Frankfurt, red.) heeft mij ook over de club verteld en gezegd dat dit een goede stap voor me is."

Jan van Halst, manager algemene zaken van Twente: "Het is mooi dat we de selectie nog hebben kunnen aanvullen met een jonge talentvolle aanvaller. Bunjaki kan op meerdere posities voorin uit de voeten en bij FC Twente krijgt hij de kans om te laten zien wat hij in huis heeft. We hebben er vertrouwen in dat dit hem gaat lukken."

Ajax

Ajax versterkt zich per direct met de 17-jarige Antonio Trograncic, zo bevestigt zijn oude club Bayern München.

De jonge Kroaat gold in Duitsland als een groot talent. Op zijn vijftiende mocht de middenvelder van trainer Josep Guardiola al met het eerste elftal meetrainen, al was hij dit seizoen bij Bayern onder-17 geen vaste waarde.

Trograncic, die recent een proefperiode afwerkte in Amsterdam, begint bij Ajax in de A1.

FC Groningen

Danny Hoesen wordt door FC Groningen definitief voor een jaar verhuurd aan het Amerikaanse San Jose Earthquakes. De Amerikaanse club heeft ook een optie tot koop bedongen op de spits, meldt algemeen directeur Hans Nijland van Groningen dinsdag.

Vitesse

Vitesse huurt Kevin Diks de rest van het seizoen van Fiorentina. De rechtsback werd afgelopen zomer nog verkocht aan de Italiaanse club.

Diks kwam de afgelopen maanden niet verder dan twee korte invalbeurten bij Fiorentina. "De stap naar Fiorentina was geweldig", zegt de 20-jarige Diks desondanks op de website van Vitesse.

"Ineens kom je in een andere cultuur terecht. Het verdedigen wordt in Italië echt gezien als een vak apart. Ik heb als voetballer en als mens ontzettend veel geleerd in het afgelopen halfjaar."

"De terugkeer naar Vitesse voelt op dit moment als de juiste stap", vertelt Diks, die nog tot medio 2021 vastligt in Italië. "Vitesse voelt als thuiskomen waar mijn hart ligt. Ik vergeet nooit waar ik vandaan kom."

Vitesse haalde eerder dit seizoen al Ricky van Wolfswinkel, Adnane Tighadouini en Alexander Büttner terug naar Arnhem.

Marengo

Ludcinio Marengo wordt door ADO Den Haag tot het eind van dit seizoen verhuurd aan Go Ahead Eagles. Randy Wolters bewandelt de omgekeerde weg. Hij wordt door de Deventenaren tot het einde van deze jaargang uitgeleend aan ADO.

Marengo kwam sinds de zomer van 2015 uit voor ADO, dat hem overnam van FC Volendam. De 25-jarige vleugelaanvaller speelde in anderhalf seizoen 37 competitieduels, waarin hij twee keer scoorde.

Go Ahead nam Wolters medio 2015 over van VVV-Venlo. De 26-jarige buitenspeler maakte vijf doelpunten in 49 competitieduels voor de Overijsselse club. Eerder stond hij onder contract bij FC Utrecht, FC Emmen en FC Den Bosch.