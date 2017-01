Diks terug bij Vitesse, ADO en Go Ahead ruilen Marengo en Wolters

Diks kwam de afgelopen maanden niet verder dan twee korte invalbeurten bij Fiorentina. "De stap naar Fiorentina was geweldig", zegt de 20-jarige Diks desondanks op de website van Vitesse.

"Ineens kom je in een andere cultuur terecht. Het verdedigen wordt in Italië echt gezien als een vak apart. Ik heb als voetballer en als mens ontzettend veel geleerd in het afgelopen halfjaar."

"De terugkeer naar Vitesse voelt op dit moment als de juiste stap", vertelt Diks, die nog tot medio 2021 vastligt in Italië. "Vitesse voelt als thuiskomen waar mijn hart ligt. Ik vergeet nooit waar ik vandaan kom."

Vitesse haalde eerder dit seizoen al Ricky van Wolfswinkel, Adnane Tighadouini en Alexander Büttner terug naar Arnhem.

Marengo

Marengo wordt door ADO Den Haag tot eind dit seizoen verhuurd aan Go Ahead Eagles. Wolters bewandelt de omgekeerde weg. Hij wordt door de Deventenaren tot het einde van deze jaargang uitgeleend aan ADO.

Marengo kwam sinds de zomer van 2015 uit voor ADO, dat hem overnam van FC Volendam. De 25-jarige vleugelaanvaller speelde in anderhalf seizoen 37 competitieduels, waarin hij twee keer scoorde.

Go Ahead nam Wolters medio 2015 over van VVV-Venlo. De 26-jarige buitenspeler maakte vijf doelpunten in 49 competitieduels voor de Overijsselse club. Eerder stond hij onder contract bij FC Utrecht, FC Emmen en FC Den Bosch.