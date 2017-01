Jesé tijdelijk terug naar Spanje, Emnes weer verhuurd aan Blackburn

Jesé gaat in vertrouwde omgeving op zoek naar speelminuten. De 23-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Las Palmas, de club uit zijn geboortestad.

De voormalig jeugdinternational van Spanje stapte afgelopen zomer voor 25 miljoen euro over van Real Madrid naar PSG, maar hij kwam in de Franse hoofdstad weinig in actie.

Jesé heeft nog een contract tot medio 2022 in Parijs. Hij zal met rugnummer 10 gaan spelen bij Las Palmas.

Emnes

De terugkeer van Emnes bij Swansea City was van korte duur. De club uit de Premier League heeft de 28-jarige Rotterdammer dinsdag opnieuw op huurbasis bij Blackburn Rovers gestald. De aanvaller maakt het seizoen af bij de nummer 23 van het Championship, het tweede niveau in Engeland.

De oud-Spartaan werd de eerste seizoenshelft al verhuurd aan Blackburn. Daarna keerde hij terug naar Swansea, waar speeltijd niet reëel leek.

In negentien wedstrijden maakte de Nederlander drie doelpunten voor de Rovers. Zijn contract bij Swansea City loopt komende zomer af. Emnes speelde eerder jarenlang voor de Engelse club Middlesbrough.

Bij Swansea City, dat net boven de degradatiestreep in de Premier League staat, spelen Mike van der Hoorn, Leroy Fer, Kenji Gorré en Luciano Narsingh.

Bailey

De 19-jarige Bailey tekent tot medio 2022 bij Bayer Leverkusen, dat naar verluidt 13,5 miljoen euro betaalt aan zijn vorige club KRC Genk. Via bonussen kan de transfersom oplopen naar 20 miljoen euro.

"Deze jongen stond ook bij veel andere clubs hoog op het verlanglijstje", aldus directeur Michael Schade op de site van Bayer. "We mogen ons gelukkig prijzen dat we de stevige concurrentie hebben kunnen aftroeven."

In de zomerse transferperiode vertelde Craig Butler, de vader en zaakwaarnemer van Bailey, nog dat zijn zoon graag naar Ajax wilde vertrekken. Een bod van 11 miljoen euro van de Amsterdammers werd toen echter geweigerd.

De vleugelspeler was bezig aan zijn tweede seizoen in Genk. Hij maakte acht goals in 56 competitieduels voor de Belgische club.

"Ik hoop hier de volgende stap te zetten", aldus Bailey, die met rugnummer 9 gaat spelen. "Bayer staat erom bekend dat het spelers ontwikkelt en dat er attractief voetbal wordt gespeeld. Daar houd ik van."

Adebayor

Emmanuel Adebayor heeft na een half jaar een nieuwe club gevonden. De 32-jarige Togolees tekende dinsdag voor anderhalf jaar bij Istanbul Basaksehir, de huidige nummer twee van Turkije.

De oud-spits van onder meer Arsenal en Manchester City zat zonder club na zijn vertrek afgelopen zomer bij Crystal Palace. Hij speelde eerder deze maand wel voor Togo op de Afrika Cup.