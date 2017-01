Riedewald vindt het 'moeilijk te geloven' dat Ajax vertrouwen in hem heeft

De drievoudig international speelde maandag de hele wedstrijd met Jong Ajax tegen Almere City (6-3) en liet na afloop weten niet gelukkig te zijn met zijn rol in Amsterdam.

"Ze zeggen dat ze vertrouwen in me hebben, maar dat is moeilijk te geloven. Natuurlijk wil ik gewoon spelen, en als ze dan zeggen: je mag ook niet weg, dan is dat wel frustrerend", zei Riedewald tegen FOX Sports.

"Ik ben een jonge jongen. Ik wil zoveel mogelijk wedstrijden spelen, mezelf ontwikkelen en een betere speler worden. Dat gebeurt niet als ik op de bank zit."

Bazoer

Riedewald stond in de transferperiode in belangstelling van verschillende clubs, maar in tegenstelling tot Riechedly Bazoer, die naar VfL Wolfsburg verkaste, en Anwar El Ghazi, die zo goed als zeker Lille verhuist, mag hij niet vertrekken.

"Ajax heeft 'nee' gezegd en laten weten dat ze met mij voor het kampioenschap willen gaan. Ze zeiden dat ze me nodig hebben de resterende wedstrijden. Op dit moment speel ik nog steeds niet. Daar ben ik niet blij mee."

Toch zegt Riedewald ook plezier te halen uit zijn wedstrijden op De Toekomst, waar Jong Ajax normaal gesproken de thuiswedstrijden speelt. "Natuurlijk leer ik hier ook, maar ik wil het liefst op het hoogste niveau spelen. Ik zou gek zijn als ik tevreden was in Jong Ajax. Het eerste elftal is het doel."

Tete

Riedewald zegt veel te hebben aan Kenny Tete, die net als hij zijn basisplaats in het eerste elftal kwijt is. Trainer Peter Bosz geeft aan Nick Viergever de voorkeur boven Riedewald, terwijl Tete als rechtsback Joël Veltman voor zich moet dulden in de pikorde.

"We zeggen tegen elkaar dat we sterk moeten blijven. Hopelijk kunnen we snel weer samen schitteren in de Amsterdam Arena."

