Jong Ajax in doelpuntrijk duel langs Almere City

Door de veertiende overwinning van het seizoen staat Jong Ajax tweede met 46 punten, vier minder dan koploper VVV-Venlo. Almere City staat met 36 punten in de middenmoot.

Het duel in Amsterdam ontaardde in een doelpuntenfestijn. Jong Ajax, met onder anderen Kenny Tete, Jairo Riedewald, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri en Mateo Cassierra in de basis, stond na een uur met 5-0 voor.

Almere City kwam vervolgens in rap tempo terug tot 5-3. De Amsterdammers beslisten het duel daarna echter met de 6-3.

Voor Ajax scoorden Van de Beek (twee keer), Noussair Mazraoui, Nouri, Cassierra en Damil Dankerlui. Soufyan Ahannach, Sherjill MacDonald en Tom Overtoom deden wat terug voor Almere City

Jong FC Utrecht

Ook Jong FC Utrecht gaf een ruime voorsprong bijna uit handen. Door treffers van Nick Venema, Menno Koch en Sylla Sow leidde de ploeg met 3-0, maar De Graafschap pakte door doelpunten van Bryan Smeets en Tim Linthorst nog bijna een punt.

Beide ploegen bivakkeren in de onderste regionen. Jong FC Utrecht is met twintig punten de nummer zestien en De Graafschap, waar Henk de Jong aan het roer staat, is achttiende met achttien punten.

