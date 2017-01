Roda JC bindt ook Van Velzen en El Makrini aan zich

Van Velzen speelde eerder in de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij op 16-jarige leeftijd overstapte naar Manchester United. Na een kort verblijf bij FC Antwerp, kwam hij bij FC Utrecht terecht. In 2015 legde Volendam de vleugelspits vast.

"Er waren een aantal clubs die belangstelling voor hem hadden en we zijn dan ook blij dat hij voor ons gekozen heeft. Gyliano is een gevaarlijke buitenspeler en één van de revelaties in de Jupiler League dit seizoen", zegt technisch directeur Ton Caanen.

Hij is ook te spreken over El Makrini. "Mohamed stond al enige tijd op ons lijstje. Hij is basisspeler bij Odense BK en we zijn verheugd dat hij desondanks de overstap naar ons maakt. Hij kent het Nederlandse voetbal en heeft ervaring in de Eredivisie."

El Makrini stapte medio 2015 over van SC Cambuur naar Odense. Daarvoor speelde hij tussen 2005 en 2011 voor FC Den Bosch.

Investeerder

Roda JC legde eerder deze transferperiode al Thanasis Papazoglou (op huurbasis), Bryan Verboom (op huurbasis), Ognjen Gnjatic, Beni Badibanga (op huurbasis) en Stefan Savic vast.

Meer aanwinsten zijn op komst, liet een woordvoerder van Roda weten. Zo wordt de 21-jarige Franse middenvelder Lyes Houri waarschijnlijk gehuurd van Bastia, mogelijk met een optie tot koop.

De Limburgers maakten vorige week bekend dat de club deels in handen komt van investeerder Aleksei Korotaev. De voormalig schoonspringer stelde een bedrag van minimaal een miljoen euro beschikbaar om de spelersgroep deze maand te versterken.