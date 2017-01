Blom fluit beladen Saoedische stadsderby Al Ittihad tegen Al-Ahli

Voormalig toparbiter Howard Webb, die hoofd scheidsrechterszaken van de Saoedische voetbalbond is, vroeg de KNVB om Blom aan te mogen stellen bij het beladen duel en daar heeft de Nederlandse voetbalbond mee ingestemd.

Naast Blom vliegen Bas van Dongen en Joost van Zuilen naar Saoedi-Arabië. Zij zijn vrijdag de assistent-scheidsrechters in het King Abdullah Sports City Stadion.

Thuisploeg Al-Ahli is de regerend landskampioen in Saoedi-Arabië, het land waar Bert van Marwijk bondscoach is. Al-Ittihad staat derde in de Saudi Pro League, met twee punten achterstand op de koploper.

Geen primeur

Het is geen primeur dat een Nederlandse scheidsrechter een competitiewedstrijd in het buitenland fluit. Twee jaar geleden had Björn Kuipers ook al eens de leiding bij een duel tussen Al-Ahli en Al Ittihad.

Blom was in 2011 scheidsrechter bij de Egyptische topper tussen Al-Ahly en Zamalek. Bovendien floten Nederlandse arbiters enkele jaren geleden geregeld in de Belgische competitie.