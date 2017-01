Luis Enrique eist technologische hulpmiddelen voor arbitrage

"Ik heb de beelden bekeken", zei Enrique tegen Marca over het bewuste moment. "Het is duidelijk dat de technologie de arbiters kan helpen, ze hebben de hulp gewoon nodig."

Er wordt onder meer in Nederland getest met het gebruik van video-arbitrage. De FIFA hoopt tijdens het WK 2018 in Rusland de hulpmiddelen in te zetten.

Enrique wilde het puntenverlies van zijn ploeg niet wijten aan het niet toegekende doelpunt bij een 1-0 achterstand. In blessuretijd tekende Luis Suarez alsnog voor de gelijkmaker. "Daarom voelt het alsof we een punt gewonnen hebben en niet twee verloren hebben."

"We hebben gewoon geen goede wedstrijd gespeeld", was Enrique kritisch op zijn eigen ploeg. "In de eerste helft maakten we veel fouten. In de tweede helft was Betis superieur en bleven wij ver van ons niveau."

Real Madrid

Real Madrid won zondag wel van Real Sociedad, waardoor de achterstand van Barcelona is opgelopen tot vier punten. De Catalanen hebben bovendien een duel meer gespeeld.

"Ik hoop dat dit puntenverlies ons niet duur komt te staan", stelde Enrique. "Er zijn nog veel wedstrijden te spelen. De spelers zijn gewend aan tegenslag."

Barcelona speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao. Real Madrid speelt een dag later uit tegen Celta de Vigo.

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Primera Division