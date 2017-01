Bosz blij met aandeel 'koele' Dolberg in winst Ajax op ADO

De 19-jarige Deen leek de laatste weken wat uit vorm en had sinds 20 november niet meer gescoord voor de Amsterdammers. Tegen ADO tekende hij voor de laatste treffer en gaf hij een assist bij de openingstreffer.

"Ik ben niet alleen tevreden over zijn goal, maar ook over zijn spel", sprak de 53-jarige Bosz voor de camera van FOX Sports.

Voor rust schoot Dolberg tegen de paal en in de tweede helft raakte hij met een fraaie omhaal de lat. Niet veel later scoorde hij alsnog. "Het was jammer dat die bal tegen de lat ging, want het was een spectaculair doelpunt geweest. Ik hoopte zo dat hij zou scoren. Gelukkig gebeurde het alsnog", aldus Bosz.

De trainer van Ajax vindt het knap dat Dolberg, die tegen ADO zijn negende competitietreffer van het seizoen maakte, in de voorbije weken ondanks het uitblijven van doelpunten de rust bewaarde.

"Ik merkte niet zo heel veel aan hem. We praatten er over. Natuurlijk wil hij scoren, want hij is een spits, maar ik had niet het gevoel dat hij ging forceren of gekke dingen ging doen. Hij is de overtreffende trap van een koele Scandinaviër."

Slapeloze nachten

Dolberg zelf was ook blij met zijn prestatie. "Ik was bijna vergeten hoe het voelde om te scoren", zei hij met een glimlach.

"De trainer was de laatste wedstrijden best tevreden over me en het is ook niet zo dat ik slapeloze nachten heb gehad. Maar als spits wil je natuurlijk ook scoren. Vooral in deze wedstrijd tegen ADO, want ik kreeg best wat kansen."

De spits, die in de Arena werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, bleef echter wel zelfkritisch. "Een bal op de paal en lat is misschien een beetje pech, maar ik nam de bal ook een keer niet goed aan. Dat kan ik beter."

"Gelukkig heb ik mijn doelpuntje weer meegepakt. Het lijkt misschien niet altijd zo bij mij, maar ik ben er erg blij mee."

Gas geven

Bosz vond dat Ajax na twee relatief vroege treffer van Ziyech en Schöne de score verder had moeten opvoeren. "Als je voeg op een 2-0 voorsprong komt, dan moet je door. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd in de rust", aldus de Apeldoorner.

"Ik weet niet of het een kwestie van gas geven was, want ik dacht te zien dat de jongens ook echt wel wilden. Het was ook een beetje pech, want we kregen wel de nodige kansen."

De oud-trainer van Heracles Almelo en Vitesse was ook te spreken over Justin Kluivert, die zijn basisdebuut maakte in de Arena. "Hij begon geweldig aan de wedstrijd. Hij was vooraf wat zenuwachtig, maar ik had het vreemd gevonden als dat niet zo was. Een groot gedeelte van de wedstrijd was hij een plaag voor de verdediging van ADO."

Doordat koploper Feyenoord later zondag ook won, blijft het gat tussen Ajax en de Rotterdammers vijf punten. De ploeg van trainer Bosz gaat volgende week op bezoek bij laagvlieger Roda JC.

