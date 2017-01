Egypte schakelt Marokko en El Ahmadi uit in kwartfinales Afrika Cup

Door de uitschakeling van Marokko sluit El Ahmadi komende week weer aan bij Feyenoord. De 32-jarige middenvelder kan waarschijnlijk zondag al meedoen in de uitwedstrijd tegen FC Twente.

Marokko had tegen Egypte wel genoeg kans om door te gaan. In de tweede helft schoot de in Amsterdam geboren Mbark Boussoufa van grote afstand op de lat. Een minuut later kopte Aziz Bouhaddouz net naast het doel van de 44-jarige doelman Essam El Hadary, die de Afrika Cup al vier keer won.

Aan de andere kant was Egypte twee keer gevaarlijk via sterspeler Mohamed Salah, die steeds stuitte op de Marokkaanse doelman Munir Mohand. In de 87e minuut had Muhand echter geen antwoord op een inzet van Mahmoud Kahraba, die Egypte zo een ronde verder bracht.

In de halve finale treffen de 'Farao's' Burkina Faso, dat zaterdag met Ajax-aanvaller Bertrand Traoré in de basis Tunesië uitschakelde (2-0). Het duel begint woensdag om 20.00 uur. Ghana neemt het donderdag om 20.00 uur op tegen Kameroen, dat na strafschoppen te sterk was voor Senegal.

Ghana-Congo

De Ghanezen kwamen zondag in Oyem tegen Congo in de 63e minuut op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Jordan Ayew. De aanvaller schoot de bal na een mooie individuele actie vanaf de rand van het strafschopgebied achter doelman Ley Matampi.

Lang kon de ploeg van bondscoach Avram Grant niet genieten van de voorsprong, want vijf minuten na de 1-0 kwam Congo alweer langszij. Paul-Jose Mpoku knalde de bal vanaf zo'n 25 meter strak in de kruising: 1-1.

Een verlenging leek aanstaande, maar twaalf minuten voor tijd besliste de broer van Jordan Ayew, Andre Ayew, anders. De spits van West Ham United mocht een strafschop nemen en faalde niet: 2-1. Ondanks een slotoffensief van Congo bleef het daarbij.