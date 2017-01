Fosu-Mensah met United verder in FA Cup, Fenerbahçe hard onderuit

Manager José Mourinho van Manchester United koos niet voor zijn sterkste opstelling in het duel met Wigan Athletic, laagvlieger uit het Championship. Zo stonden Timothy Fosu-Mensah en Bastian Schweinsteiger aan de aftrap en begon Zlatan Ibrahimovic op de bank.

Het was de eerste keer in ruim een jaar dat Schweinsteiger een basisplek kreeg. Sergio Romero (ex-AZ) stond onder de lat. Eerste doelman David de Gea kreeg, zoals gebruikelijk in bekerwedstrijden, rust.

United kwam vlak voor rust op voorsprong, nadat Marouane Fellaini een voorzet van Schweinsteiger binnenkopte. Na 57 minuten zorgde Chris Smalling voor een comfortabelere voorsprong: 2-0.

Wildschut

Wigan Athletic stelde daar weinig tegenover. Ook voormalig Eredivisiespeler Yanic Wildschut, die na 59 minuten inviel, kon niet voor de nodige impuls zorgen.

Een kwartier voor tijd maakte Henrikh Mkhitaryan aan alle spanning een einde, waarna Schweinsteiger na 81 minuten ook nog een doelpunt meepikte: 4-0.

Fosu-Mensah speelde 68 minuten mee bij United. De Nederlandse verdediger werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Axel Tuanzebe, die zijn officiële debuut maakte. Blind zat het hele duel op de bank.

Hull City

Fulham wist zich ten koste van Hull City te plaatsen voor de volgende ronde: 4-1. De ploeg van Slavisa Jokanovic maakte na rust het verschil door in een tijdbestek van twintig minuten drie keer te scoren.

De meeste aandacht in de tweede helft ging echter naar Abel Hernandez van Hull City. De aanvaller miste binnen de minuut twee strafschoppen. Na zijn eerste misser werd Hernandez neergehaald in het strafschopgebied, waarna hij enkele seconden later opnieuw achter de bal ging staan en miste.

Het Watford van Daryl Janmaat werd verrassend uitgeschakeld door Millwall: 1-0. De 27-jarige verdediger begon op de bank en kwam twintig minuten voor tijd in het veld.

Fenerbahçe

In de Turkse competitie leed Fenerbahçe een pijnlijke nederlaag. De ploeg van trainer Dick Advocaat ging met liefst 4-1 onderuit op bezoek bij laagvlieger Kayserispor.

Jeremain Lens stond in de basis bij Fenerbahçe en speelde de hele wedstrijd. Robin van Persie begon op de bank, maar kwam na 66 minuten het veld in voor Fernandão.

Bij rust stond het nog 1-1 in Kayseri. De thuisploeg wist in de laatste twintig minuten het verschil te maken door treffers van Güray Vural (twee) en Welliton.

Besiktas kan maandag bij winst op Konyaspor weer aan kop komen in Turkije. In dat geval staat Fenerbahçe op negen punten achterstand van de koploper.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Turkse competitie

Bundesliga

In de Bundesliga morste Borussia Dortmund twee dure punten. De ploeg van trainer Thomas Tuchel bleef in de uitwedstrijd tegen middenmoter 1. FSV Mainz 05 steken op een 1-1 gelijkspel.

Borussia Dortmund kende nog een droomstart in de Opel Arena. Marco Reus zette de subtopper al na drie minuten spelen op voorsprong.

Daar bleef het lange tijd bij, tot zeven minuten voor tijd. Danny Latza zorgde namens Mainz voor de gelijkmaker: 1-1. Door het puntenverlies verzuimt Dortmund de derde plek over te nemen van Eintracht Frankfurt. De ploeg van Tuchel heeft nu 31 punten en staat vierde.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga