Koploper Feyenoord kent in De Kuip weinig problemen met NEC

Halverwege leidde Feyenoord al met 2-0 door goals van Steven Berghuis en Eljero Elia. Kort voor tijd scoorde Nicolai Jörgensen twee keer, waardoor de Deen nu met veertien treffers alleen topscorer is in Nederland. Heerenveen-spits Reza Ghoochannejhad volgt met twaalf goals.

Met de ruime zege herstelde Feyenoord zich overtuigend van de uitschakeling donderdag in de kwartfinales van de KNVB-beker tegen Vitesse (2-0 verlies).

In de Eredivisie blijft de voorsprong van Feyenoord vijf punten op nummer twee Ajax, die eerder op zondag thuis met 3-0 van ADO Den Haag won. PSV, dat zaterdag met 1-2 won bij Heracles Almelo, staat acht punten achter Feyenoord. Volgende week wacht de Rotterdamse club een lastig uitduel met FC Twente.

Larsson

Mede door de zeperd van Feyenoord bij Vitesse had NEC zondag in De Kuip goede hoop op minimaal een punt. De bezoekers traden aan met Jordan Larsson. De 19-jarige Zweedse aanvaller speelde in het stadion waar zijn vader Henrik in de jaren negentig furore maakte en in de stad waar hij ruim negentien jaar geleden werd geboren.

Met zijn vader op de tribune leidde Larsson in de openingsfase met een voorzet op Jay-Roy Grot een grote kans in. Via Grot kwam de bal bij Mohamed Rayhi, die van dichtbij recht op doelman Brad Jones schoot. Daarmee was de grootste kans van de wedstrijd voor NEC meteen geweest.

Feyenoord trok het duel al voor rust met twee doelpunten naar zich toe en Elia speelde bij beide treffers een hoofdrol. De linksbuiten dolde na een kwartier zijn bewaker en zag hoe zijn voorzet in één keer met links werd binnengeschoten door Berghuis.

Aan het einde van de eerste helft tekende Elia zelf voor de 2-0, na een handig passje van Dirk Kuijt. Dat was meteen de laatste actie van de vleugelspits, die even daarvoor bij een sprint naar zijn hamstring had gegrepen. Elia keerde na rust niet meer terug op het veld en werd vervangen door Bilal Basaçikoglu.

Nieuwkoop

Met 2-0 op het scorebord was de wedstrijd halverwege al zo goed als beslist. Feyenoord kon na een drukke week gas terugnemen en dus bleef de marge lange tijd twee goals.

Pas in de slotfase voerde Jörgensen zijn totaal op naar veertien doelpunten. De spits tikte in de 87e minuut een voorzet van invaller Bart Nieuwkoop binnen en gaf drie minuten later het laatste tikje toen een kopbal van Basaçikoglu richting het lege doel hobbelde.

