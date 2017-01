Dussuyer stapt op als bondscoach van Ivoorkust

Ivoorkust werd al in de groepsfase uitgeschakeld. 'Les Éléphants' eindigden in Gabon met twee punten als derde in groep C, achter groepswinnaar DR Congo en Marokko.

De ploeg van Dussuyer bleef tegen Togo (0-0) en DR Congo (2-2) steken op een gelijkspel en ging in de laatste groepswedstrijd onderuit tegen Marokko (1-0).

Dussuyer was sinds 2015 bondscoach van Ivoorkust, waarmee hij vorig jaar nog de Afrika Cup won.

"Wij willen hem bedanken voor zijn toewijding en professionaliteit in de laatste achttien maanden. We gaan ons spoedig beraden over de opvolging van Dussuyer", aldus de Ivoriaanse bond in een statement.