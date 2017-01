Vitesse wint nipt van AZ, debutant Assaidi helpt Twente aan zege op PEC

Vitesse stond in de Gelredome tegen AZ vlak na rust al op een 2-0 voorsprong. Lewis Baker en Nathan scoorden namens de ploeg van trainer Henk Fraser. Doelman Sergio Rochet ging bij beide treffers niet vrijuit.

Voor Baker, die na tien minuten raak schoot, was het al zijn negende doelpunt dit seizoen. In de beginfase was AZ nog het dichtst bij de openingstreffer, maar Ben Rienstra schoot van dichtbij op de lat.

Na zestig minuten wist de ploeg van John van den Brom de aansluitingstreffer binnen te werken. Keeper Eloy Room dacht de bal na een scrimmage over de achterlijn te boksen, maar Guram Kashia kopte bij de tweede paal ongelukkig in eigen doel.

Door de zege verkleint Vitesse het gat met AZ tot twee punten. De Alkmaarders staan op de vijfde plek, terwijl de Arnhemmers de zevende plek bezetten.

Zowel Vitesse als AZ wist afgelopen week de halve finales te bereiken in het KNVB-bekertoernooi door respectievelijk Feyenoord (2-0) en sc Heerenveen (1-0) te verslaan.

PEC Zwolle-FC Twente

FC Twente wist op bezoek bij PEC Zwolle (1-2) voor de eerste keer sinds oktober een uitwedstrijd in de Eredivisie te winnen. Uitgerekend Assaidi kroonde zich in zijn eerste duel voor de Tukkers tot matchwinner: 1-2.

De 28-jarige aanvaller maakte deze transferperiode de overstap naar FC Twente, maar was lange tijd niet speelgerechtigd. Door een voorlopige vrijgave van de KNVB kon hij tegen PEC Zwolle voor de eerste keer in actie komen.

Assaidi zorgde na 55 minuten van grote afstand voor de 1-2 en werd even later gewisseld. De oud-speler van sc Heerenveen, Liverpool, Stoke City en Al-Ahli trof in mei 2012 voor het laatst doel in de Eredivisie, toen hij als speler van sc Heerenveen twee keer scoorde tegen FC Twente.

Seys

Dylan Seys had na acht minuten al voor de openingstreffer gezorgd in Zwolle. Voor de Belg was het zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. Na een half uur spelen maakte Queensy Menig met een afstandsschot gelijk.

FC Twente speelde bijna de hele tweede helft met tien man. Bersant Celina werd na 49 minuten wegens natrappen uit het veld gestuurd door scheidsrechter Martin van den Kerkhof.

PEC-trainer Ron Jans hoopte in de slotfase met het inbrengen van Stef Nijland en Youness Mokhtar nog iets te forceren, maar FC Twente hield stand in Zwolle.

De ploeg van trainer René Hake komt door de nipte zege op 30 punten, wat goed is voor de achtste plaats. Nummer vijftien PEC Zwolle blijft steken op zeventien punten.

Heerenveen-Groningen

De Derby van het Noorden tussen sc Heerenveen en FC Groningen leverde geen winnaar op. In het Abe Lenstra Stadion kwamen beide ploegen niet tot scoren: 0-0.

Heerenveen kreeg in met name de eerste helft de beste kansen, maar Groningen-doelman Sergio Padt toonde zich telkens een sta-in-de-weg.

Daardoor kan Heerenveen later op de dag op de ranglijst gepasseerd worden door AZ, dat op bezoek gaat bij Vitesse en als nummer vijf van de Eredivisie één punt minder heeft dan nummer vier Heerenveen.

Groningen bezet nog altijd de tiende positie, maar kan zondagmiddag nog wel naar de negende plaats stijgen als NEC onderuit gaat bij koploper Feyenoord.

Groningen begon sterk aan de derby, maar wist het veldoverwicht niet om te zetten in doelrijpe kansen. Heerenveen, waar de van Real Madrid gehuurde Martin Ödegaard zijn basisdebuut in de competitie maakte, deed het wat dat betreft een stuk beter.

Arber Zeneli had in de zeventiende minuut voor de openingstreffer moeten zorgen. De aanvaller van de Friezen kreeg de bal op een presenteerblaadje van Stefano Marzo, maar raakte het leer totaal verkeerd, waardoor Padt niet eens in actie hoefde te komen.

Ghoochannejhad

Een klein kwartier later kreeg Reza Ghoochannejhad de volgende dikke mogelijkheid. Uit een corner van Larsson had de clubtopscorer (twaalf treffers) de bal voor het inkoppen, maar ook hij stuitte van dichtbij op Padt.

Groningen kon er niet veel tegenover stellen, want de ploeg van trainer Ernest Faber kwam niet verder dan een afstandsschot van Juninho Bacuna, waarmee keeper Erwin Mulder nog wel de nodige moeite had.

In de tweede helft daalde de amusementswaarde naar een bedenkelijk niveau. Zowel Heerenveen als Groningen kwam nauwelijks in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied, waardoor 0-0 een niet meer dan logische eindstand was.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Eredivisie