Heerenveen en Groningen komen in matige derby niet tot scoren

Heerenveen kreeg in met name de eerste helft de beste kansen, maar Groningen-doelman Sergio Padt toonde zich telkens een sta-in-de-weg.

Daardoor kan Heerenveen later op de dag op de ranglijst gepasseerd worden door AZ, dat op bezoek gaat bij Vitesse en als nummer vijf van de Eredivisie één punt minder heeft dan nummer vier Heerenveen.

Groningen bezet nog altijd de tiende positie, maar kan zondagmiddag nog wel naar de negende plaats stijgen als NEC onderuit gaat bij koploper Feyenoord.

Groningen begon sterk aan de derby, maar wist het veldoverwicht niet om te zetten in doelrijpe kansen. Heerenveen, waar de van Real Madrid gehuurde Martin Ödegaard zijn basisdebuut in de competitie maakte, deed het wat dat betreft een stuk beter.

Arber Zeneli had in de zeventiende minuut voor de openingstreffer moeten zorgen. De aanvaller van de Friezen kreeg de bal op een presenteerblaadje van Stefano Marzo, maar raakte het leer totaal verkeerd, waardoor Padt niet eens in actie hoefde te komen.

Ghoochannejhad

Een klein kwartier later kreeg Reza Ghoochannejhad de volgende dikke mogelijkheid. Uit een corner van Larsson had de clubtopscorer (twaalf treffers) de bal voor het inkoppen, maar ook hij stuitte van dichtbij op Padt.

Groningen kon er niet veel tegenover stellen, want de ploeg van trainer Ernest Faber kwam niet verder dan een afstandsschot van Juninho Bacuna, waarmee keeper Erwin Mulder nog wel de nodige moeite had.

In de tweede helft daalde de amusementswaarde naar een bedenkelijk niveau. Zowel Heerenveen als Groningen kwam nauwelijks in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied, waardoor 0-0 een niet meer dan logische eindstand was.