FC Barcelona lijdt puntenverlies op bezoek bij Real Betis

Alex Alegria hielp de thuisploeg een kwartier voor tijd aan een verrassende voorsprong op aangeven van Ryan Donk. De Nederlander kwam vijf minuten daarvoor het veld in voor Ruben Pardo.

FC Barcelona leek niet veel later de gelijkmaker binnen te werken. Verdediger Aïssa Mandi van Real Betis werkte een bal weg die de doellijn al ruimschoots had gepasseerd, maar de scheidsrechter oordeelde dat de inzet niet helemaal over de lijn was geweest.

De bezoekers leken af te stevenen op een nederlaag tegen de huidige nummer dertien, maar Luis Suarez hielp de Catalanen in de laatste minuut alsnog aan een punt: 1-1. De oud-Ajacied is met zestien doelpunten momenteel topscorer in de Primera Division.

Voor FC Barcelona is het gelijkspel in Betis al de zesde remise dit seizoen. Koploper Real Madrid heeft één punt meer dan de huidige nummer twee en bovendien twee wedstrijden minder gespeeld.

De 'Koninklijke' neemt het om 20.45 uur in eigen huis op tegen Real Sociedad. Sevilla heeft net als FC Barcelona 42 punten, maar komt om 16.15 uur in actie bij Espanyol.

