FC Barcelona gelijk tegen Real Betis, Strootman verliest met AS Roma

Bij Betis tegen Barcelona hielp Alex Alegria de thuisploeg een kwartier voor tijd aan een verrassende voorsprong op aangeven van Ryan Donk. De Nederlander kwam vijf minuten daarvoor het veld in voor Ruben Pardo.

FC Barcelona leek niet veel later de gelijkmaker binnen te werken. Verdediger Aïssa Mandi van Real Betis werkte een bal weg die de doellijn al ruimschoots had gepasseerd, maar de scheidsrechter oordeelde dat de inzet niet helemaal over de lijn was geweest.

De bezoekers leken af te stevenen op een nederlaag tegen de huidige nummer dertien, maar Luis Suarez hielp de Catalanen in de laatste minuut alsnog aan een punt: 1-1. De oud-Ajacied is met zestien doelpunten momenteel topscorer in de Primera Division.

Voor FC Barcelona is het gelijkspel in Betis al de zesde remise dit seizoen. Koploper Real Madrid heeft één punt meer dan de huidige nummer twee en bovendien twee wedstrijden minder gespeeld.

De 'Koninklijke' neemt het om 20.45 uur in eigen huis op tegen Real Sociedad. Sevilla heeft net als FC Barcelona 42 punten, maar komt om 16.15 uur in actie bij Espanyol.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Primera Division

Serie A

In Italië profiteerde Juventus zondag van de 3-2 nederlaag van AS Roma bij Sampdoria. De club uit Turijn won met 2-0 van Sassuolo en heeft nu een voorsprong van vier punten op de nummer twee uit Rome. Juventus heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

Gonzalo Higuain en Sami Khedira maakten in de eerste helft de doelpunten voor Juventus.

Voor Roma leek er lange tijd niets aan de hand. Edin Dzeko bracht de ploeg van Kevin Strootman, die de hele wedstrijd meedeed, in de 66e minuut op voorsprong (1-2). Patrik Schick maakte in de 71e minuut gelijk en twee minuten later bezorgde Luis Muriel thuisclub Sampdoria de overwinning.

Udinese bezorgde AC Milan de zesde nederlaag van het seizoen. Giacomo Bonaventura bracht Milan na acht minuten op voorsprong. Cyril Thereau maakte in de 31e minuut gelijk. De winnende treffer kwam na rust op naam Rodrigo De Paul. AC Milan blijft zevende met 37 punten, Udinese heeft nu 28 punten.

Diego Falcinelli bezorgde Crotone onderin de Serie A met drie doelpunten een belangrijke overwinning op Empoli: 4-1.

Napoli, dat derde staat, komt later op zondag nog in actie. De ploeg van oud-PSV'er Dries Mertens speelt om 20.45 uur thuis tegen Palermo.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A

Jupiler Pro League

In de Belgische Jupiler Pro League bezorgde AA Gent koploper Club Brugge zondag de vijfde nederlaag van dit seizoen. De kampioen van 2015 versloeg de kampioen van vorig jaar met 2-0, dankzij doelpunten van Yuya Kubo en Kalifa Coulibaly.

Club Brugge-aanvoerder Timmy Simonsspeelde de duizendste wedstrijd uit zijn lange carrière. De 40-jarige Belg, die vijf jaar voor PSV speelde, werd in de slotfase afgelost door Lex Immers.

In tegenstelling tot Immers kregen Stefano Denswil en Ruud Vormer een basisplaats van trainer Michel Preud'homme.

Club Brugge zet door die zeperd in Gent de koppositie op het spel. Anderlecht, dat twee punten minder heeft, kan de eerste plaats overnemen als het zondagavond wint van Standard Luik.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Jupiler Pro League