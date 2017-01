De Jong en Cocu prijzen mentaliteit PSV tegen Heracles

Door een treffer van Samuel Armenteros in de slotfase leek PSV punten te verspelen in de titelstrijd, maar Davy Pröpper zorgde er vlak voor tijd alsnog voor dat de regerend landskampioen drie punten pakte.

"Het was een zware pot. We hadden wel het geluk dat zij in de eerste helft een penalty misten", doelde captaint De Jong voor de camera van FOX Sports op de gemiste strafschop van Armenteros bij een 0-0 stand.

"Na de 1-1 wisten we dat het moeilijk ging worden, maar we bleven knokken en hopen. De strijd die we leverden zorgde uiteindelijk voor het doelpunt. Het is heerlijk dat we het weer herhalen."

Vorige week ontsnapte PSV ook al ternauwernood aan puntenverlies. De Eindhovenaren stonden toen in eigen huis vlak voor tijd met 2-3 achter tegen sc Heerenveen, maar wonnen alsnog met 4-3.

Cocu

Volgens trainer Cocu speelde de wedstrijd van een week geleden tegen Heerenveen mee bij PSV in het duel met Heracles.

"Ik zei het vorige week al: de wedstrijd tegen Heerenveen zorgde voor het geloof dat het ook nu weer kon. We wonnen wel met een beetje geluk, al hadden we uiteindelijk ook nog kans op een derde doelpunt", doelde de coach op een kans van Siem de Jong vlak voor tijd.

Cocu was vooral blij met het spel van PSV na rust. "In de tweede helft waren we een stuk beter en veel gevaarlijker. Heracles kwam eigenlijk niet tot kansen. We hielden het gevoel dat we konden winnen, ook na de 1-1."

De 46-jarige Eindhovenaar was onder de indruk van Heracles. "We wilden ze niet laten voetballen, maar ze speelden met veel lef en durf. Wij waren vooral voor rust slordig en Heracles speelde mede daardoor een prima eerste helft."

Ondanks de zege is PSV nog altijd de nummer drie van de Eredivisie. Volgende week gaat de titelverdediger in de Eredivisie op bezoek bij AZ in Alkmaar.

