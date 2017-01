PSV ontsnapt tegen Heracles opnieuw aan averij in titelstrijd

De Eindhovenaren kwamen op voorsprong dankzij Bart Ramselaar. In de slotfase tekende Samuel Armenteros, die voor rust een strafschop miste, voor de gelijkmaker. Davy Pröpper hielp PSV in de 87e minuut alsnog aan de zege.

Vorige week boekte de regerend landskampioen ook al een penibele overwinning, toen in eigen huis tegen sc Heerenveen een 2-3 achterstand op het laatste moment nog werd omgebogen in een 4-3 zege.

Ondanks de zege op Heracles is PSV met 43 punten uit twintig wedstrijden nog steeds de nummer drie achter Feyenoord en Ajax. Heracles verzamelde tot dusver 21 punten en staat daarmee twaalfde.

PSV bleef door het resultaat in Almelo voor de 23e keer op rij ongeslagen in een uitduel, waarmee het eigen clubrecord werd geëvenaard. De laatste uitnederlaag in de Eredivisie dateert van 19 september 2015, toen uitgerekend Heracles Almelo met 2-1 te sterk was.

In het seizoen 2004/2005 vestigde PSV het record van 23 achtereenvolgende uitduels zonder verlies. Volgende week kan dat record op bezoek bij AZ verbroken worden.

Strafschop

Na een kans voor PSV via Gaston Pereiro (redding doelman Bram Castro) kreeg Heracles in de elfde minuut de grootste kans van de eerste helft. Arbiter Kevin Blom gaf een strafschop na een overtreding van Daniel Schwaab op Armenteros.

De spits ging zelf echter de bal staan, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Jeroen Zoet. De keeper van PSV stopte daarmee voor het eerst sinds december 2013 weer eens een strafschop. Destijds hield hij Tom Beugelsdijk van ADO Den Haag van scoren af.

In het vervolg waren de meeste mogelijkheden voor PSV. Andres Guardado zag de bal uit zijn vrije trap net over gaan en captain Luuk de Jong kreeg bij een voorzet zijn voet net niet tegen de bal. Vlak voor rust vond Pröpper doelman Castro op zijn weg.

Ramselaar

Na rust was het snel raak voor PSV. Middenvelder Ramselaar was het eindstation van een aanval via Luuk de Jong, Guardado en Jetro Willems en maakte zodoende zijn vierde treffer in het shirt van de Eindhovenaren.

De formatie van trainer Cocu hield de controle en dacht vijf minuten later op 0-2 te komen, maar het doelpunt van Pröpper werd geannuleerd wegens buitenspel. Hetzelfde gold niet lang daarna voor een goal van Luuk de Jong.

Heracles wilde wel op jacht naar de gelijkmaker, maar de ploeg van coach John Stegeman slaagde er aanvankelijk niet in echt gevaarlijk te worden. PSV was via Marco van Ginkel en aanvoerder De Jong zelfs dicht bij een uitbreiding van de voorsprong.

Een kwartier voor tijd kreeg de titelverdediger de rekening gepresenteerd voor het missen van de kansen. Uit een voorzet van Brandley Kuwas volleerde Armenteros fraai raak. Genoeg voor een punt was dat niet, want Pröpper zorgde vlak voor tijd alsnog voor opluchting bij PSV.

De middenvelder, die wordt begeerd door Zenit Sint-Petersburg, scoorde met een van richting veranderd schot. In de slotseconden kreeg Siem de Jong nog een grote kans op 1-3, maar keeper Castro behoedde Heracles voor een derde tegentreffer.

