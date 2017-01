Productief Roda boekt eerste thuiszege, Utrecht nipt langs Go Ahead

Dani Schahin, Mitchel Paulissen (twee keer) en Thanasis Papazoglou waren trefzeker voor Roda, dat door de overwinning de achterstand op nummer zestien Excelsior verkleinde.

Nummer zeventien Roda JC staat op zestien punten uit twintig duels. De ploeg van Mitchell van der Gaag heeft één punt meer.

Excelsior moest al na achttien minuten verder met tien man. Aanvoerder Jurgen Mattheij haalde de doorgebroken Roda-aanvaller Paulissen onderuit en kreeg direct rood van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. De Rotterdammers kwamen er daarna nauwelijks meer aan te pas in Kerkrade.

De Duitser Schahin zette Roda op voorsprong uit de vrije trap die volgde. Het was de eerste treffer voor Roda JC sinds 27 november, toen de club uit Limburg met 2-2 gelijkspeelde tegen Sparta. Daarna stond de ploeg 508 minuten droog.

Paulissen

Paulissen zorgde vlak voor rust voor de tweede treffer voor de ploeg van trainer Yannis Anastasiou. De aanvaller kopte raak op aangeven van Mikhail Rosheuvel.

In de tweede helft werd de wedstrijd definitief beslist door invaller Thanasis Papazoglou. De Griekse spits stond nog maar vier minuten in het veld toen hij de bal na een voorzet van Abdul Ajagun achter Excelsior-keeper Warner Hahn tikte.

Paulissen bepaalde de eindstand drie minuten later op 4-0. Daarmee verhoogde Roda het totale aantal doelpunten van dit seizoen van acht naar twaalf. De Limburgers zijn daarmee nog altijd wel de minst productieve ploeg van de Eredivisie.

Go Ahead-Utrecht

FC Utrecht boekte bij Go Ahead Eagles de achtste zege van het seizoen. De thuisploeg speelde het laatste halfuur met een man minder vanwege een rode kaart voor Darren Maatsen.

Door de overwinning staat de ploeg van coach Erik ten Hag stevig in de subtop met 31 punten uit twintig duels. Go Ahead staat onderaan met slechts dertien punten.

Bij FC Utrecht, dat woensdag in de KNVB-beker verrassend werd uitgeschakeld door SC Cambuur, moesten Yassin Ayoub, Richairo Zivkovic en Nacer Barazite genoegen nemen met een plaats op de bank.

Het trio stond tegen Cambuur net als een aantal dagen eerder tegen Ajax (0-1 nederlaag) nog in de basis. Andreas Ludwig, Patrick Joosten en Gyrano Kerk waren in Deventer hun vervangers.

De gasten hadden vanaf het begin het betere van het spel. Dat leidde na ruim een halfuur tot de openingstreffer. Ludwig zette de bal vanaf de linkerkant voor, waarna die via het been van Go Ahead-verdediger Xandro Schenk achter doelman Theo Zwarthoed belandde.

Maatsen

Go Ahead beet na rust iets feller van zich af. Dat leidde na een uur tot de eerste kans voor de thuisploeg. Sebastien Locigno stuitte echter op doelman David Jensen.

Vlak daarna moesten de Eagles met tien man verder. De na rust voor Elvis Manu ingevallen Maatsen trapte Utrecht-captain Mark van der Maarel na en moest een kwartier na zijn invalbeurt al van het veld.

Utrecht liet het tempo vervolgens zakken, waardoor Go Ahead in ondertal nog op een punt mocht hopen. De grootste kans was in blessuretijd voor Locigno, wiens knal maar net over ging.

