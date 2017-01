Ajacied Traoré met Burkina Faso naar halve finales Afrika Cup

Bertrand Traoré van Ajax had bij Burkina Faso een basisplaats. De vleugelspits was in de eerste helft dicht bij een doelpunt, maar zijn poging belandde op de bovenkant van de lat.

Burkina Faso had een invaller nodig om de ban te breken. Aristide Bancé schoot zijn land negen minuten voor tijd uit een vrije trap op voorsprong.

Enkele minuten later besliste Prejuce Nakoulma de wedstrijd. De aanvaller snelde na een counter voorbij doelman Aymen Mathlouthi, die erg ver uit zijn doel was gekomen, en plaatste de bal in het lege doel.

In de halve finales speelt Burkina Faso woensdag tegen de winnaar van het duel tussen Egypte en Marokko.

Ajax

De winst van Burkina Faso betekent dat Ajax aanvaller Traoré nog iets langer moet missen. De Chelsea-huurling speelt afhankelijk van het resultaat in de halve eindstrijd nog de wedstrijd om de derde plaats (zaterdag 4 februari) of de finale (zondag 5 februari).

Later zaterdag staat nog een duel in de kwartfinales van de Afrika Cup op het programma, waarin Senegal en Kameroen elkaar treffen. Zondag staat naast Egypte-Marokko ook DR Congo-Ghana op het programma.