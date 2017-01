Robben scoort voor winnend Bayern, Memphis onderuit met Lyon

Robben maakte na een halfuur het openingsdoelpunt voor Bayern in het Weserstadion in Bremen. De aanvoerder van Oranje krulde de bal na een voorzet van Franck Ribery in één keer binnen. Robben werd na 65 minuten naar de kant gehaald.

Vlak voor rust verdubbelde David Alaba uit een fraaie vrije trap de marge. Max Kruse bracht de spanning in de tweede helft terug door 1-2 te maken, maar Bayern gaf de zege niet meer uit handen.

Bayern staat na achttien duels op 45 punten. Dat zijn er drie meer dan Leipzig, dat Hoffenheim de eerste nederlaag van het seizoen bezorgde. Hoffenheim was de laatste ploeg in een grote competitie die dit seizoen nog niet wist te verliezen.

Hoffenheim

De eerste nederlaag was mede te wijten aan Sandro Wagner. De spits van Hoffenheim dupeerde zijn ploeg door na een uur de rode kaart te krijgen. Marcel Sabitzer bezorgde Leipzig een kwartier later de zege door de 2-1 te maken.

Zonder de zieke aanvoerder Paul Verhaegh en met Jeffrey Gouweleeuw boekte FC Augsburg een verrassende zege bij VfL Wolfsburg, waar Riechedly Bazoer de hele wedstrijd op de bank zat: 1-2. Augsburg passeerde daardoor Wolfsburg op de ranglijst en is nu twaalfde.

1. FC Köln haalde hard uit bij SV Darmstadt: 1-6. Hamburger SV ging met 3-1 ten onder bij FC Ingolstadt.

Memphis

Olympique Lyon leed een pijnlijke 1-2 nederlaag tegen Lille OSC. Memphis speelde 67 minuten en had enkele gevaarlijke acties. De 22-jarige aanvaller leidde met balverlies echter ook de eerste treffer van Lille in.

Yassine Benzia profiteerde en zette de bezoekers op 0-1. Tien minuten voor tijd maakte hij uit een strafschop ook de 0-2.

Aanvaller Alexandre Lacazette maakte uit een penalty in de 86e minuut nog de aansluitingstreffer voor Lyon, maar verder kwam de thuisploeg niet.

Lyon blijft door de nederlaag de nummer vier in Frankrijk, Lille stijgt naar de elfde plaats.

Atletico

Atletico Madrid leed voor de tweede wedstrijd op rij in de Primera Division puntenverlies. De nummer vier van de Primera Division kwam op bezoek bij Alaves niet verder dan 0-0.

Daarnaast raakte Atletico ook nog eens verdediger José Maria Gimenez kwijt met een blessure. Hij lijkt de komende weken toe te moeten kijken.

Zijn landgenoot Diego Godin misdroeg zich in de slotfase opzichtig door een tegenstander een klap te geven en een ander in de nek te spugen.

Galatasaray

Galatasaray haalde in de Turkse competitie uit tegen Akhisar Belediyespor. De ploeg van trainer Jan Olde Riekerink won met 6-0. De treffers kwamen op naam van de Portugees Bruma (twee), Semih Kaya, Yasin Öztekin, Selçuk Inan en Sinan Gümüs.

Wesley Sneijder vervulde bij de oppermachtige thuisploeg, die afgelopen dinsdag al met 6-2 won in het Turkse bekertoernooi, een spelbepalende rol op het middenveld. Hij was verantwoordelijk voor drie assists. Nigel de Jong, die dinsdag rood kreeg, ontbrak in de wedstrijdselectie van 'Gala'.

Op de ranglijst bleef Galatasaray derde, nu op twee punten van koploper Besiktas. De lijstaanvoerder speelt maandag thuis tegen Atiker Konyaspor. Nummer vier Fenerbahçe, de ploeg van trainer Dick Advocaat, treedt zondag bij Kayserispor aan.

