Wijnaldum met Liverpool verrassend onderuit in vierde ronde FA Cup

Binnen een minuut leidde de huidige nummer achttien van het Championship al dankzij Richard Stearman. Vlak voor rust zorgde Andreas Weimann namens de 'Wolves' voor de 0-2. Divock Origi deed nog iets terug.

Wijnaldum, die in de tweede helft een gele kaart kreeg, speelde de hele wedstrijd. Trainer Jürgen Klopp gaf veel basisspelers rust in het bekerduel.

In de tweede helft vielen Philippe Coutinho, Daniel Sturridge en Emre Can in, maar verder dan de late treffer van Origi (86e minuut) kwam Liverpool niet.

Later zaterdag komen onder meer Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur en Arsenal nog in actie in de vierde ronde.