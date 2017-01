Scorende Janssen met Spurs in blessuretijd langs Wycombe

Het doelpunt betekende een 4-3 overwinning voor de ploeg van Mauricio Pochettino, nadat League Two-club Wycombe het grootste deel van de wedstrijd op weg leek naar een grote stunt op White Hart Lane.

Invaller Vincent Janssen maakte in de tweede helft de 2-2 vanaf de strafschopstop. Het was zijn vierde treffer voor de Spurs dit seizoen, allemaal kwamen ze uit een penalty. Janssen had al sinds eind oktober niet meer gescoord voor de Londenaren.

De Spurs, met keeper Michel Vorm in de basis, kwamen halverwege de eerste helft op achterstand. Wycombe-aanvoerder Paul Hayes opende namens de bezoekers de score. De aanvaller was tien minuten voor rust ook verantwoordelijk voor de 0-2 uit een penalty.

Son en Janssen brachten de Spurs in de tweede helft weer op gelijke hoogte. Gary Thompson leek de bezoekers in de 83e minuut toch de overwinning te bezorgen, maar invaller Dele Alli en nogmaals de Zuid-Koreaanse aanvaller Son bepaalden daarna alsnog de eindstand op 4-3.

Chelsea

Nathan Aké bereikte met Chelsea eenvoudig de vijfde ronde door een 4-0 overwinning op Brentford FC.

Aké stond voor het eerst sinds zijn terugkeer van zijn huurperiode bij Bournemouth in de basis bij Chelsea. Hij zag Willian na veertien minuten de score openen, waarna Pedro zeven minuten later de voorsprong van de thuisploeg verdubbelde.

Branislav Ivanovic en Michy Batshuayi bepaalden de eindstand in de tweede helft op 4-0. Florian Jozefzoon, die PSV vrijdag verruilde voor Brentford, zat nog niet bij de selectie van de club uit het Championship.

Manchester City had in Londen weinig moeite met Crystal Palace. Dankzij treffers van Raheem Sterling, Leroy Sané en Yaya Touré won de ploeg van Josep Guardiola met 0-3.

Lincoln City zorgde voor de grootste verrassing van de vierde ronde door Championship-club Brighton and Hove Albion met 3-1 uit te schakelen. Lincoln City komt uit op het hoogste amateurniveau in Engeland en stond voor het laatst in de vijfde ronde in 1887.

Liverpool

Liverpool ging op Anfield Road verrassend met 1-2 onderuit tegen Wolverhampton Wanderers.

Binnen een minuut leidde de huidige nummer achttien van het Championship al dankzij Richard Stearman. Vlak voor rust zorgde Andreas Weimann namens de 'Wolves' voor de 0-2. Divock Origi deed nog iets terug.

Wijnaldum, die in de tweede helft een gele kaart kreeg, speelde de hele wedstrijd. Trainer Jürgen Klopp gaf veel basisspelers rust in het bekerduel.

In de tweede helft vielen Philippe Coutinho, Daniel Sturridge en Emre Can in, maar verder dan de late treffer van Origi (86e minuut) kwam Liverpool niet.