Gudelj verwijt trainer Bosz vertrek door achterdeur bij Ajax

Dit seizoen verloor de 25-jarige Gudelj zijn basisplaats onder Bosz, nadat hij vorig jaar verzekerd was van een plekje op het middenveld van de toenmalige coach Frank de Boer.

Begin november bracht Ajax naar buiten dat Gudelj het mentaal niet meer op kon brengen op de bank plaats te nemen, waarop hij uit de selectie van het eerste elftal werd verwijderd en mee moest trainen met Jong Ajax.

Volgens de Servisch international was er echter geen sprake van 'werkweigering', zoals Bosz deed voorkomen. "Dat is een miscommunicatie", legt Gudelj uit in De Telegraaf. "En dat neem ik hem kwalijk. Dit heeft mijn verhouding met de fans verpest."

"In een seizoen wordt er veel tussen de trainer en spelers gesproken. En in één van die gesprekken heb ik gezegd dat ik het mentaal zwaar had. Welke speler die de afgelopen seizoenen alles heeft gespeeld en op de bank belandt, heeft dat niet?"

Eerlijk

Gudelj verwijst alle verhalen over een gebrek aan motivatie echter naar het rijk der fabelen. "Naar buiten toe werd opeens gezegd dat ik niet meer op de bank wilde zitten, me buiten de groep plaatste en ik zou denken: stik er maar in. Juist niet."

"Om voor elkaar door het vuur te kunnen gaan, vind ik dat je altijd eerlijk naar elkaar toe moet zijn. Dat was ik, maar het werd tegen me gebruikt", stelt de zoon van Ajax-scout Nebojsa Gudelj en broer van jeugdspeler Dragisa Gudelj. "Natuurlijk was ik liever door de voordeur weggegaan. Dat dit niet is gelukt, ligt aan mij, maar vooral aan Ajax, vind ik."

Aan het begin van dit kalenderjaar werden Ajax en Gudelj van elkaar verlost. Het kapitaalkrachtige Tianjin Teda, waar hij teamgenoot is van onder anderen John Obi Mikel (ex-Chelsea), bood uitkomst door hem voor zo'n 5 miljoen euro op te pikken in Amsterdam.

In de zomer van 2015 verruilde Gudelj AZ voor Ajax, waar hij een contract tekende tot medio 2020. De oud-speler van NAC Breda speelde 59 wedstrijden en was zeven keer trefzeker voor de huidige nummer twee van de Eredivisie.

