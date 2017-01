Vermeer maakt maandag rentree bij Jong Feyenoord

"Het is de bedoeling dat hij maandag minuten gaat maken bij Feyenoord 2", aldus trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. De beloften van Feyenoord spelen maandagmiddag om 15.00 uur tegen het tweede elftal van SC Cambuur.

Vermeer scheurde in juli zijn achillespees af en moest in diezelfde maand nog onder het mes. Na een half jaar revalideren keerde hij eind december terug op het trainingsveld bij Feyenoord.

De 31-jarige doelman werd tijdens de eerste seizoenshelft vervangen door Brad Jones, die na het wegvallen van de eerste keeper transfervrij naar De Kuip werd gehaald en in de Eredivisie vooralsnog slechts twaalf keer werd gepasseerd.

Teamspirit

Van Bronckhorst keek tijdens zijn persconferentie nog even terug op de verloren bekerwedstrijd tegen Vitesse van donderdagavond (2-0). "Ik was teleurgesteld dat onze teamspirit minder was. Dat is juist onze kracht en dat hebben wij nodig om te winnen. Ik was daar na afloop heel boos over, want ik verlies niet graag."

Bij Feyenoord ontbraken donderdagavond sterkhouders Karim El Ahmadi (Afrika Cup) en Tonny Vilhena (geschorst). "Wij wisten al dat zij erg belangrijk zijn. Ze zijn gewoon heel erg moeilijk te vervangen."

Feyenoord, de koploper van de Eredivisie neemt het zondag vanaf 16.45 uur in de competitie thuis op tegen NEC. Van Bronckhorst verwacht dat de nederlaag tegen Vitesse niet zal doordreunen tijdens die wedstrijd.

"Natuurlijk is de wedstrijd tegen Vitesse een teleurstelling en zitten we daar vandaag nog mee in ons hoofd, maar we moeten vooral naar zondag kijken. Dan moeten we er weer staan."

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie