Financiële problemen ADO voorlopig voorbij na volledige betaling Wang

Begin januari verplichtte de rechter het Chinese United Vansen (UVS), het bedrijf van eigenaar Hui Wang, 2,5 miljoen euro over te maken aan ADO. De club uit Den Haag ontving de eerste 0,5 miljoen vorige week en de resterende 2 miljoen vrijdag.

"Wij zijn opgelucht dat UVS haar verplichtingen is nagekomen. Nu zullen wij de toekomst van ADO Den Haag gaan bespreken", zegt algemeen directeur Mattijs Manders op de site van ADO. "Hopelijk kunnen wij ons team tijdens deze laatste dagen van het transferseizoen nog versterken."

ADO en United Vansen lagen maanden in de clinch over de betaling van 2,5 miljoen euro. Beide partijen troffen elkaar vorg jaar december voor de Ondernemingskamer in Amsterdam. Die besloot Wang te schorsen als voorzitter van de raad van commissarissen van ADO en die functie voorlopig over te dragen aan Ben Knüppe.

Een maand later stelde de rechter ADO in het gelijk in een kort geding tegen United Vansen. Het bedrijf van Wang moest daardoor het geëiste bedrag betalen.

Toekomstplannen

Knüppe benadrukt vrijdag dat ADO nog niet uit de financiële problemen is. "Hoewel het geld nu binnen is, moet er nog veel werk verricht worden op het gebied van toekomstplannen, financiën en governance voordat alle problemen bij ADO Den Haag echt voorbij zijn", aldus de voorzitter van de raad van commissarissen.

"Maar mogelijk hebben wij vandaag een eerste belangrijke stap gezet naar een gezonde bedrijfsvoering."

Wang stelt in een reactie dat hij nog steeds volledig gelooft in een goede samenwerking tussen ADO en United Vansen. "UVS is ervan overtuigd dat de samenwerking met ADO Den Haag en al haar stakeholders zal resulteren in een grote toekomst voor ADO Den Haag en voor een ieder die bij de club betrokken is."

Winston Zheng, de vice general manager van Jiahua East Holdings dat meerderheidsaandeelhouder is van United Vansen, sluit zich daarbij aan. "Wij zien in ADO Den Haag een belangrijke pion in de samenwerking tussen China en Nederland op het gebied van voetbal."

ADO Den Haag heeft het dit seizoen op het veld ook lastig. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic heeft zeventien punten, slechts vier meer dan hekkensluiter Roda JC.

