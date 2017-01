Feyenoorder Botteghin baalt dat hij derde bekerwinst op rij misloopt

De verdediger van de Rotterdammers won de beker in 2015 met FC Groningen en vorig jaar met Feyenoord en had dit seizoen dus voor een 'hattrick' kunnen zorgen.

"Ik wilde de beker zó graag winnen, net als de vorige twee keer. Daarom komt deze klap hard aan", aldus Botteghin, die gist naar de oorzaak van het verlies tegen Vitesse.

"De eerste helft was nog wel goed, maar de tweede helft helemaal niet. Dan win je dit soort wedstrijden niet. We hebben alles geprobeerd, zoals altijd."

Het had volgens Botteghin in ieder geval niets te maken met het feit dat Feyenoord zich wilde sparen voor de competitie, waarin het nog wel royaal aan kop gaat. "Nee, natuurlijk niet. We wilden gewoon winnen. Na de 2-0 had ik nog wel het gevoel dat we het konden omdraaien, want dat is ons dit seizoen vaker gelukt."

El Ahmadi

De 29-jarige Braziliaan merkte echter dat er bij Feyenoord iets ontbrak dat er in de voorgaande duels wel was. "We zijn een team dat speelt op vechtlust en passie, maar dat was er nu niet. We hebben als team gefaald."

Botteghin wil de uitschakeling in het bekertoernooi niet wijten aan de afwezigheid van Karim El Ahmadi, die met Marokko actief is op de Afrika Cup, en de geschorste Tonny Vilhena.

Captain Dirk Kuijt kreeg daarnaast rust, waardoor het geïmproviseerde middenveld bestond uit Renato Tapia, Jens Toornstra en Simon Gustafson. "We kunnen niet zeggen dat het door het middenveld komt. Het is de prestatie van de hele ploeg", aldus de Braziliaan.

"Of het een kwestie van pech was? Ik hoop het. We hebben niet veel kansen gehad, maar Vitesse eigenlijk ook niet. We moeten zorgen dat we er zondag tegen NEC weer staan."

Het competitieduel tussen koploper Feyenoord en NEC begint zondag om 16.45 uur. De Rotterdammers verdedigen in de Eredivisie een voorsprong van vijf punten op nummer twee Ajax, dat zondag ADO Den Haag treft in de Arena.

