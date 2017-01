Emotionele Kashia beseft dat Vitesse unieke kans op prijs heeft

De Georgiër opende zelf na rust de score met een kopbal en zag ploeggenoot Adnane Tighadouini er niet veel later 2-0 van maken. Kashia vindt dat Vitesse een unieke kans heeft op een prijs.

"Ik kan de beker al ruiken. Ik ben 29 jaar, speel al zes jaar bij Vitesse en dit zou weleens de laatste kans op een prijs met de club kunnen zijn. Het maakt me een beetje emotioneel", aldus de centrale verdediger, die het met zijn ploeg in de halve finales opneemt tegen Sparta Rotterdam.

"We kunnen iets winnen en geschiedenis schrijven met de club. Deze kans krijg ik niet nog een keer, dus ik ga er vol voor. We hoeven nog maar twee wedstrijden te winnen."

Kashia geeft toe dat de Vitesse-spelers extra gespannen waren voor het duel met Feyenoord. "We voelden druk, want de fans waren dit seizoen niet altijd blij met ons en wijzelf ook niet. Deze zege is geweldig voor de club."

Verdiend

De winst op Eredivisie-koploper Feyenoord is volgens Kashia dikverdiend. "We waren absoluut de betere ploeg. Ik ben zo blij met de manier waarop we hebben gewonnen. We gaven Feyenoord geen kans."

Volgens de Georgiër gaf de overtuiging in het spel van de Arnhemmers de doorslag. "We dachten niet aan een verlenging of strafschoppen. Dit was voor ons de wedstrijd van het jaar."

"Voorafgaand aan de wedstrijd voelde ik aan de sfeer in de kleedkamer al dat het weleens een mooie avond kon gaan worden. Na de eerste helft was ik ervan overtuigd dat we zouden winnen en dat probeerde ik over te brengen op het team."

Messi

In de Vitesse-selectie is Kashia een van de weinige spelers die ervaring heeft met het winnen van prijzen. In zijn tijd als speler van Dinamo Tblisi in zijn vaderland werd hij al eens kampioen, won hij de beker en de Super Cup.

"Ik heb daar alles gewonnen. Ik was net Lionel Messi", grapt hij. "Ik heb dus wat ervaring met het winnen van prijzen, al was het op een ander niveau. Maar de druk is hetzelfde."

Kashia denkt niet dat de druk Vitesse op gaat breken nu de finale in zicht is. "Ik kan de druk aan en dat geldt voor iedereen binnen de club. We gingen tegen Feyenoord echt voor elkaar door het vuur. Iedereen hielp elkaar in het veld."

Zondag wacht voor Kashia en Vitesse, de huidige nummer zeven van de Eredivisie, de volgende belangrijke wedstrijd. AZ, dat vijf punten meer heeft en vijfde staat, komt op bezoek in Arnhem. Dat duel begint om 14.30 uur.