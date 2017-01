AZ thuis tegen Cambuur in halve finale beker, Sparta ontvangt Vitesse

Voetbal

Voetbal Kuijt niet bang dat uitschakeling in beker doorwerkt in titelstrijd Dirk Kuijt is niet bang dat de verrassende uitschakeling van Feyenoord in de KNVB-beker een negatieve uitwerking heeft in de competitie. In de kwartfinale viel het doek voor de Rotterdammers na een 2-0 nederlaag tegen Vitesse.