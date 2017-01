Kuijt niet bang dat uitschakeling in beker doorwerkt in titelstrijd

"Verliezen hoort bij de sport, maar we weten waar we het voor doen en wat we kunnen", kijkt de 36-jarige aanvaller bij Fox Sports alvast vooruit naar de competitiewedstrijd tegen NEC. "Dus zondag moeten we weer gewoon gaan voor de drie punten."

Zelf kwam Kuijt in Arnhem pas twintig minuten voor tijd in het veld, toen de eindstand al op het scorebord stond.

"Natuurlijk had ik graag de hele wedstrijd willen spelen, maar de coach maakt weloverwogen keuzes en daar steun ik hem in. Hij wil dat ik zoveel mogelijk wedstrijden fit kan spelen."

Vijf procent

Vanaf de bank zag Kuijt dat zijn ploeggenoten minder scherp waren dan gebruikelijk. "We zijn als ploeg tekortgeschoten. Dat is jammer. Met de clubs die nog in het toernooi zitten, hadden we weer voor de bekerwinst kunnen gaan."

"We hebben dit seizoen laten zien dat we een echte eenheid zijn", vindt de aanvoerder. "Maar vanaag was het vijf procent minder. Dan krijg je doelpunten tegen, die je het hele seizoen niet tegen krijgt."

Ondanks de teleurstelling weet Kuijt dat de belangrijkste trofee nog haalbaar is. Feyenoord staat bovenaan in de Eredivisie, met een voorsprong van vijf punten op Ajax en acht op PSV.

"Ik wil hier historie schrijven. Ik ging voor twee prijzen, nu blijft er nog eentje over."

Feyenoord heeft even de tijd om bij te komen. De ploeg speelt pas zondagmiddag om 16.45 thuis tegen NEC.